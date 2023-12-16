Евролига пожизненно дисквалифицировала болельщика за расистские высказывания в адрес судьи

Евролига наложила пожизненный запрет на доступ болельщика к любым играм и мероприятиям турнира из-за расистских комментариев в адрес одного из членов судейской бригады на матче 14-го тура «Олимпиакос» — «Валенсия» (56:63).

«Евролига, «Олимпиакос» и все клубы привержены идее поощрения разнообразия и уважения. Мы стремимся, чтобы баскетбол объединял болельщиков и применяем на своих мероприятиях политику абсолютной нетерпимости к любым действиям, которые противоречат этим ценностям», — говорится в заявлении Евролиги.

Также сообщатся, что «Олимпиакос» после инцидента аннулировал сезонный абонемент этого фаната и объявил, что ему будет запрещено посещать любые игры команды.

15 декабря во время матча Евролиги «Олимпиакос» — «Валенсия» на последней минуте встречи темнокожий судья из Франции Жозеф Биссанг остановил игру и направился к судейскому столику, попросив зафиксировать, что подвергся оскорблениям на расовой почве. В частности, в его адрес были произнесены слова «Иди к черту, черная обезьяна».