Андрей Ватутин: «Если бы от нас не уехали легионеры, то у сезона был бы другой финал»

Президент ЦСКА прощается с тренером Димитрисом Итудисом.

Димитрис Итудис покидает ЦСКА после восьми лет сотрудничества с московским клубом. Греческий специалист — самый успешный тренер в новейшей истории ЦСКА. С армейцами он дважды побеждал в Евролиге (2016, 2019) и шесть раз в лиге ВТБ (за исключением 2022 года, в 2020 году чемпион не был определен из-за пандемии коронавируса). Еще важный момент — Итудис остался в команде после 24 февраля, доработав сезон до конца. В интервью «СЭ» акцент на этом сделал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Я благодарен всем иностранцам, которые остались после 24 февраля

— С какими эмоциями прощаетесь с Итудисом?

— С эмоциями. Он эмоциональный человек, я эмоциональный человек. У нас было восемь лет эмоционального сотрудничества. В наших отношениях были разные моменты, но никто не будет спорить, что это самый успешный тренер в новейшей истории ЦСКА. Знаю, что он очень хотел выиграть и уйти красиво. Тем не менее не всегда получается взять титул на заказ, хотя мы и вели в серии со счетом 3:1. Не всегда получается уходить красиво. Но не всегда надо помнить только последний матч. Надо помнить те восемь лет, которые он провел в ЦСКА. Насколько он был предан команде. Насколько он отдавался любимому делу. Так что только хорошие впечатления о Димитрисе. Могу сказать ему еще раз огромное спасибо. Он вписал свое имя в историю клуба золотыми буквами. Желаю ему удачи в продолжении карьеры.

— Превзошел своего предшественника Этторе Мессину?

— Они разные. Их сложно сравнивать. Каждый является легендой для ЦСКА. Каждый принес клубу по два титула Евролиги, регулярно побеждали во внутреннем чемпионате. Мне кажется, что стоит акцентировать внимание на других вещах.

Димитрис Итудис. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Каких?

— Я благодарен всем иностранцам, в том числе Итудису, которые остались после 24 февраля. В раздевалке я им сказал большое спасибо за это.

— Правда, что во многом благодаря позиции Итудиса и Улла Клайберна иностранцы остались в ЦСКА?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Каждый делал выбор сам, поэтому я не хочу упрекать тех, кто уехал. Хочу только еще раз пожать руку тем, кто остался. Выразить свое уважение. Это было сложное решение для всех. У каждого были свои причины остаться, уехать или приехать сюда. Еще хочу сказать, что мне не в чем упрекнуть эту команду.

Этот плей-офф стоило проводить ради трех бросков Уэйра

— Перед плей-офф вы потеряли шесть ключевых игроков...

— Плюс травмировался Вова Ивлев. В третьей четверти седьмого матча финальной серии Леша Швед сломал кисть. Тяжело. Реально, практически невозможно было выиграть у «Зенита» в седьмой игре. Плюс не забывайте, что перед делайном на дозаявки в Евролигу мы подписали Кевина Пангоса. По известным причинам разыгрывающий до нас не доехал.

История не знает сослагательного наклонения, но я уверен, что если бы от нас не уехало так много классных игроков, плюс был бы Пангос, то в Единой лиге ВТБ был бы другой конец. И в Евролиге, возможно, был бы другой чемпион. Будь это мы, «Зенит» или УНИКС. Но этот сезон... Даже не знаю, каким словом его можно описать.

— Турбулентный?

— Беспрецедентный. Но не подумайте, что я жалуюсь. Это объективные вещи, которые надо объяснять. Жизнь на этом не кончается. Мне гораздо важнее, что команда боролась до последнего. Оставила все силы на паркете.

— Каспер Уэйр — главное открытие этого плей-офф?

— Этот плей-офф стоило проводить ради трех бросков Уэйра. Победный с «Локо» в Москве, «Зениту» в Санкт-Петербурге и сегодня в концовке второй четверти. Красавец. Он не открытие, но баскетболист, на которого ходят люди.

— Есть шансы удержать его на следующий сезон?

— Шансы всегда есть.