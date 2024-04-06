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«Реал» дома проиграл «Басконии» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 5 апреля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» проиграл «Эфесу» (80:82), «Реал» дома потерпел поражение от «Басконии» (91:95), «Панатинаикос» на выезде выиграл у «Баварии» (82:75), «Милан» переиграл «Виртус» (90:75).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Эфес» (Турция) — 80:82 (13:16, 23:16, 16:19, 28:31)

Ф: Уилбекин (17), Гудурич (15), Папаяннис (13), Мотли (10), Хэйс (10).

Э: Клайберн (21), Ларкин (15), Бобуа (10).

«Реал» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 91:95 (27:17, 21:25, 16:23, 27:30)

Р: Хезоня (18 + 7 подборов), Муса (16), Козюр (13), Кампаццо (12), Ябуселе (12).

Б: Ховард (35), Костелло (19), Монеке (11).

«Бавария» (Германия) — «Панатинаикос» (Греция) — 75:82 (18:13, 18:27, 18:18, 21:24)

Б: Уайлер-Бэбб (15), Ибака (14), Больмаро (11), Лучич (11).

П: Нанн (17), Эрнангомес (14), Лессор (13), Слукас (12).

«Милан» (Италия) — «Виртус Б» (Италия) — 90:75 (22:18, 24:16, 27:19, 17:22)

М: Миротич (18 + 11 подборов), Тонут (15), Мелли (13), Шилдс (11).

В: Шенгелия (21), Белинелли (13), Полонара (8), Пайола (7).

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БК Панатинаикос
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