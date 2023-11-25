«Црвена Звезда» дома проиграла «Милану» в Евролиге
В пятницу, 24 ноября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» на своем паркете переиграл «Партизан» (100:94), «Олимпиакос» выиграл у «Жальгириса» (89:72), «Црвена Звезда» дома проиграла «Милану» (71:93), «Монако» на выезде обыграл «Басконию» (77:75).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 100:94 (22:22, 28:23, 14:29, 36:20)
Э: Ларкин (27), Томпсон (18), Клайберн (12), Жижич (12).
П: Камински (24), Дозьер (21), Наннэлли (16).
«Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 89:72 (19:19, 24:12, 26:21, 20:20)
О: Кэнан (25), Питерс (22), Уолкап (14).
Ж: Эванс (21), Хэйс (12), Лекавичюс (9).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 71:93 (19:20, 20:18, 17:25, 15:30)
Ц: Давидовац (18), Недович (16), Митрович (11).
М: Ло (32), Шилдс (19), Мелли (11).
«Баскония» (Испания) - «Монако» — 75:77 (19:16, 17:19, 23:27, 16:15)
Б: Ховард (18), Маринкович (15), Седекерскис (13).
М: Джеймс (28), Диалло (13), Браун (8).