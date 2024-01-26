«Олимпиакос» подписал экс-форварда «Далласа» и «Клипперс» Райта

«Олимпиакос» согласовал переход форварда «Меркезефенди» Мозеса Райта, сообщил в Twitter инсайдер Маттео Андреани. Сумма сделки составит 70 тысяч евро.

25-летний американец подпишет с греческим клубом контракт на один месяц с опцией продления до конца сезона. Его зарплата будет 30 тысяч евро за месяц.

В этом сезоне Райт сыграл в 5 матчах чемпионата Турции, набирая в среднем по 26,4 очка, 8,4 подбора, 1,4 перехвата. Ранее он также играл в НБА за «Даллас» и «Клипперс».