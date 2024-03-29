Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 00:56

«Бавария» дома проиграла «Барселоне» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В четверг, 28 марта, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Жальгирис» на своем паркете выиграл у «Милана» (87:73), «Партизан» проиграл «Олимпиакосу» (69:74), «Баскония» потерпела поражение от «Эфеса» (76:97), «Барселона» на выезде выиграла у «Баварии» (87:79), «Монако» победил АСВЕЛ (87:77).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Милан» (Италия) — 87:73 (14:17, 21:20, 24:17, 28:19)

Ж: Эванс (20), Самнер (17), Буткевичюс (13), Лекавичюс (10).

М: Миротич (19), Напьер (17), Шилдс (11).

«Партизан» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 69:74 (22:17, 18:15, 19:14, 10:28)

П: Пантер (19), Камински (14), Кабокло (13), Дозьер (12).

О: Уильямс-Госс (17), Папаниколау (13), Уолкап (11).

«Баскония» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 76:97 (22:32, 23:17, 8:28, 23:20)

Б: Ховард (15), Миллер-Макинтайр (13), Ронгавопулос (12).

Э: Ларкин (28), Клайберн (20), Османи (15).

«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 79:87 (19:25, 11:22, 23:24, 26:16)

Бав: Ибака (17 + 12 подборов), Уайлер-Бэбб (17), Лучич (13).

Бар: Паркер (15), Лапровиттола (14), Веселы (12).

АСВЕЛ (Франция) — «Монако» (Франция) — 77:87 (12:23, 28:21, 21:12, 16:31)

А: Луваву-Кабарро (23), Джексон (13), Ловернь (13).

М: Окобо (16), Диалло (15), Блоссомгейм (13), Джеймс (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Барселона
БК Баскония
БК Жальгирис
БК Милан
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Партизан
Евролига
1
0
Читайте также
Биография Екатерины Александровой: жизнь и карьера российской теннисистки
Александр Горбатов сыграл в шпионской драме «ГДР»
Лавров поспорил с Небензей о легитимности Зеленского
Федотова прятали в армии от НХЛ и терпели санкции от ИИХФ, чтобы все равно отдать в США? Что происходит с экс-вратарем ЦСКА
Мужчина застрелил жену и несовершеннолетних дочерей под Ставрополем
Эксперт назвал действия на случай укуса ядовитой змеи
Популярное видео
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Никита Курбанов: "Другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис", нет"
Фридзон: "Сезон для ЦСКА еще не закончен"
Семен Антонов: "Болельщики сами определят, кто Джон Сноу, а кто Мать драконов"
Как ЦСКА готовится к "Реалу"
Андрей Воронцевич: "Финал четырех" - это праздник. А для нас еще и тяжелая работа"
"Химки" - "Локомотив": обзор игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Болельщики «Партизана» на матче Евролиги растянули баннер в поддержку россиян после теракта в «Крокусе»
Новости
RSS RSS
Все новости