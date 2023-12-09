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«Барселона» переиграла «Фенербахче» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 8 декабря, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Жальгирис» дома проиграл «Монако» (79:83), «Олимпиакос» победил «Баварию» (77:69), «Виртус» выиграл у «Маккаби» (100:90), «Баскония» одержала победу над «Црвеной Звездой» (87:85), «Барселона» переиграла «Фенербахче» (89:81), АСВЕЛ проиграл «Валенсии» (55:78).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Монако» (Франция) — 79:83 (19:23, 18:23, 22:11, 20:26)

Ж: Димша (14), Шмитс (13 + 11 подборов), Эванс (10), Улановас (10).

М: Джеймс (25), Блоссомгейм (13), Окобо (12), Диалло (11).

«Олимпиакос» (Греция) — «Бавария» (Германия) — 77:69 (24:8, 17:21, 13:15, 23:25)

О: Уолкап (14), Питерс (14), Ларендзакис (13), Милутинов (12).

Б: Эдвардс (11), Франсиско (10), Уайлер-Бэбб (9), Харрис (8).

«Виртус Б» (Италия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 100:90 (28:29, 21:20, 29:23, 22:18)

В: Шенгелия (27), Белинелли (22), Хэкетт (12), Смит (10).

М: Браун (26), Болдуин (20), Колсон (10).

«Баскония» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 87:85 (26:18, 26:25, 15:19, 20:23)

Б: Седекерскис (18), Ховард (17), Монеке (15), Ронгавопулос (14).

Ц: Гедрайтис (24), Боломбой (14), Теодосич (13).

«Барселона» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 89:81 (16:19, 22:31, 25:14, 26:17)

Б: Эрнангомес (21), Лапровиттола (15), Саторански (12), Веселы (12).

Ф: Хэйс (18), Мотли (15), Дорси (13), Уилбекин (10).

АСВЕЛ (Франция) — «Валенсия» (Испания) — 55:78 (23:18, 10:17, 8:18, 14:25)

А: Ловернь (13), Луваву-Кабарро (12), Де Коло (9).

В: Оджелей (16), Джонс (14), Пуэрто (8), Дэвис (8).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
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