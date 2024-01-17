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Сегодня, 08:30

Глава совета тренеров Евролиги считает, что «Зенит» движется в сторону большого европейского клуба, несмотря на санкции

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Руководитель совета тренеров Евролиги Горан Шашич в интервью «СЭ» высоко отозвался о работе руководства «Зенита». На прошлой неделе функционер посетил Санкт-Петербург.

— В Петербурге я очень много времени провел с генеральным директором «Зенита» Александром Церковным. Задавал ему много конкретных вопросов о спортивной инфраструктуре клуба, управлении академией, взаимодействии с титульным спонсором. Все ответы, которые я получал, вызывали у меня широкую улыбку. Честно, я всегда был из тех сотрудников Евролиги, которые пытались убедить своих коллег, что нам нужен такой клуб, как петербургский «Зенит».

— Почему вы так считаете?

— Давайте посмотрим на состав тренерского штаба команды. Главный тренер испанец Чави Паскуаль, ему помогают ассистенты из Испании, Греции, России, тренер по ОФП из Словении, физиотерапевт из Греции, специалист по индивидуальной работе из Франции, скаут команды из Турции. Спортивный директор, многоопытный Манос Пападопулос, также представляет Грецию. Говорю это к тому, что Церковный и председатель совета директоров Александр Медведев поняли суть того, как создать структуру топ-клуба. Они не смотрят в паспорт, а подбирают лучших специалистов на рынке, которые помогут клубу добиться стремительного роста. Такая позиция вызывает уважение.

— Если бы мир не перевернулся из-за политических событий в феврале 2022 года, то мог бы «Зенит» рассчитывать на долгосрочную лицензию Евролиги?

— С моей точки зрения — да. «Зенит» движется в сторону большого европейского клуба, несмотря на все санкции в отношении России. Выше я сказал про стратегию клуба по подбору кадров, но не меньше меня впечатлила академия «Зенита». Местные дети имеют возможность развиваться в великолепных условиях.

Впрочем, лицензию А заслужили и другие команды: «Партизан», «Црвена Звезда», «Виртус» и «Валенсия». Было бы логично, если бы эти команды стали клубами — акционерами Евролиги. Понятно, что в ситуации с Россией мы должны оглядываться на геополитическую ситуацию. В связи с этим «Зениту» сложнее, чем четырем другим перечисленным командам. Тем не менее я думаю, что настало время, чтобы найти способ и систему, как вернуть российские клубы в Евролигу.

Горан Шашич. «Скоро Бог вернет долг российскому спорту». Откровенный разговор с главой совета тренеров Евролиги

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