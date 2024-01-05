«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» в Евролиге
В четверг, 4 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Фенербахче» на своем паркете переиграл «Маккаби» (109:74), АСВЕЛ обыграл «Жальгирис» (93:79), «Црвена Звезда» победила «Партизан» (88:72), а «Олимпиакос» одержал победу над .
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 109:74 (22:22, 35:9, 23:17, 29:26)
Ф: Дорси (21), Мотли (17), Папаяннис (14), Уилбекин (14).
М: Болдуин (13), Колсон (13), Браун (10).
АСВЕЛ (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 93:79 (23:17, 28:26, 21:16, 21:20)
А: Луваву-Кабарро (27), Ли (22), Фалль (22 + 12 подборов).
Ж: Эванс (21), Лекавичюс (13), Шмитс (13).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Партизан» (Сербия) — 88:72 (24:13, 26:16, 15:19, 23:24)
Ц: Недович (16), Гедрайтис (14), Гиллеспи (14), Теодосич (13).
П: Пантер (17), Дозьер (12), Наннэлли (11), Камински (11).
«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 75:73 (17:21, 17:15, 22:22, 19:15)
О: Кэнан (16), Питерс (14), Маккиссик (13).
М: Жете (14), Джеймс (10), Диалло (9), Браун (9), Мотеюнас (9).