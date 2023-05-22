Ветераны Юль и Родригес снова взяли Евролигу для «Реала». В молодежке им растет достойная смена в лице Демина и Виде

Егор выиграл еще один трофей и уже в 17 лет стучится в основу «королевского клуба».

Развязка сезона в Евролиге закончилась победой «Реала». В финале мадридцы обыграли «Олимпиакос» в драматичной концовке (79:78). Победители регулярного сезона лидировали на протяжении всего матча, но в концовке свое веское слово сказали звездные ветераны команды: 36-летний Серхио Родригес и 35-летний Серхио Юль. Экс-разыгрывающий ЦСКА забросил важный трехочковый, который позволил сократить разницу до одного очка, а Юль отметился решающим попаданием за 5 секунд до конца. Интересно, что это были первые очки защитника в этом матче, а победный бросок пришлось совершать через 218-сантиметрового центрового соперника Мустафа Фалля (рост Юля — 191 см). Отметим, что молодежное первенство Евролиги (U-18) также осталось за мадридским коллективом во главе с россиянином Егором Деминым.

Руди Фернандес и Серхио Юль. Фото Reuters

Триумф помощника Ласо

«Финал четырех» в этом году проходил в Каунасе. В первом полуфинале «Олимпиакос» подтвердил статус фаворита, довольно легко переиграв «Монако». Третью четверть греки выиграли 27:2 и спокойно отправились готовиться к решающей игре. В другом полуфинале «Барселона» навязывала борьбу «Реалу» только в первой половине матча. После перерыва все наработки Шарунаса Ясикявичюса рассыпались. Самого высокооплачиваемого игрока Европы Николу Миротича наглухо закрыли, а экс-игрок УНИКСа Марио Хезонья, Серхио Родригес и Эди Тавареш создали своей команде отличный задел. Сил на ответ у каталонцев не осталось. Впрочем, как и каких-то тренерских идей. За три года Ясикявичюс так и не выиграл Евролигу, располагая самым мощным составом в истории турнира.

В финале на паркет вышло сразу 10 игроков, ранее выступавших за российские клубы. Шесть в составе «Олимпиакоса» (Кэнан, Маккиссик, Фалль, Боломбой, Питерс и Блэк) и четыре в составе «Реала» (Рэндольф, Хезонья, Родригес и Уильямс-Госс).

Все предстартовые расклады были за греков. Во-первых, «Олимпиакос» — победитель регулярки, самая стабильная команда сезона. Во-вторых, коллектив Георгиоса Барцокаса (успел поработать в «Локомотиве-Кубань» и «Химках») провел гораздо более легкий полуфинал. В-третьих, мадридцы приехали в Литву сразу без трех ключевых баскетболистов. Травмированных Венсана Пуарье и Габриэля Дэка, а также дисквалифицированного Гершона Ябуселе. С повреждением выступал и Рэндольф.

Тем не менее в одном матче ветераны «Реала» показали, что опыт самых напряженных матчей — это самое главное в «Финале четырех». Везенков и компания весь матч выигрывали с разницей в 5-6 очков. Однако, когда дело дошло до клатча, то лидеры «Оли» стали мазать один бросок за другим. Мадридцам же титул принесли ветераны: 35-летний Фабьен Козюр забил три трехочковых во второй половине, 36-летний Серхио Родригес великолепно дирижировал всеми решающими атаками мадридцев и забросил ключевой трехочковый, а 35-летний Юль взял на себя ответственность в последнем владении. До этого 23-й номер «Реала» неудачно выбросил один трехочковый и один средний бросок, но это его не смутило. Юль пошел в проход против огромного центрового «Оли», раскачал Фалля и отправил мяч в корзину.

У Барцокаса еще оставался тайм-аут, но бросавший на победу Костас Слукас попал в заднюю душку. «Реал» завоевал уже 11-й титул чемпионов Евролиги и уже третий в эпоху Родригеса, Юля и Руди Фернандеса. У ЦСКА — 8 титулов, у «Маккаби» и «Панатинаикоса» — по 6.

Отметим, что в этом году мадридцев тренировал многолетний помощник Пабло Ласо Хесус Матео, или, как его называют в баскетбольном мире, Чус. Он помогал Ласо с 2014 по 2022 год, а в конце прошлого сезона принял команду из-за болезни Пабло. По ходу сезона многие критиковали Матео, «Реал» был на грани вылета в плей-офф от «Партизана» (уступали 0:2 — в серии), но в конце концов Чус выиграл очень важный титул в очень тяжелых условиях.

Демин и Воронин

Молодежка «Реала» завоевала титул гораздо в более спокойной борьбе, выиграв четыре матча из четырех. На групповом этапе Егор Демин и компания обыграли «Црвену Звезду» (85:81), «Панатинаикос» (71:47) и «Барселону» (72:54). Отметим, что в составе «Барсы» выступал другой россиянин — Макар Воронин. 18-летний форвард не смог вывести свою команду в финал, но очень здорово проявил себя. Средние показатели Воронина в трех матчах — 15,3 очка, 3,3 подбора, 2 передачи и 3 перехвата. А с «Црвеной Звездой» коэффициент полезности Воронина составил 36. Отличный показатель, который привлек много внимания к фигуре Макара.

Демин же на групповом этапе не смог показать свою лучшую игру, зато был одним из лучших в составе своей команды в решающем матче с командой ANGT (сборная Европы, составленная из тех игроков, клубы которых не смогли добраться до финального этапа. — Прим. «СЭ»). Егор провел на паркете 39 минут из 40, набрав 10 очков, 9 подборов и 5 передач. Показатель полезности — 17. Больше только у Уго Гонсалеса (24) и Яна Виде (25). Последний стал единственным представителем «Реала» в символической пятерке.

Напомним, что недавно Демин дебютировал за основную команду «Реала». В лице россиянина и Виде руководство «Реала» видит замену своим лидерам, которые уже в ближайшие годы могут завершить карьеру.