Лукич, Сферопулос или неожиданный тренер. Кто возглавит ЦСКА после ухода Итудиса?

Бывшие тренеры армейцев называют оптимальных кандидатов.

Впервые за восемь лет боссам баскетбольного ЦСКА придется заняться поиском главного тренера. Димитрис Итудис покинул команду по соглашению сторон после поражения от «Зенита» в финальной серии Единой лиги ВТБ. Впрочем, и победа не изменила бы решение греческого специалиста — он хочет тренировать в Евролиге (куда ЦСКА возвращать не торопятся) и уже договорился о контракте с турецким «Фенербахче». Среди его возможных преемников называ е тся множество именитых специалистов. Но не исключено, что ЦСКА всех удивит, как это случилось восемь лет назад с назначением самого Итудиса.

Неочевидный выбор

До 2014 года армейский клуб возглавляли либо люди, выросшие в системе ЦСКА, либо тренеры-легенды. От Александра Гомельского до Этторе Мессины. Итудис не подпадал ни под одну из этих категорий. В качестве главного тренера он проработал всего два года в скромном «Банвите» (лучший результат — полуфинал чемпионата Турции). Да, он много лет успешно помогал Желько Обрадовичу в «Панатинаикосе», но по-прежнему был полной загадкой даже для экспертов. Однако руководители армейцев внимательно следили за карьерой Итудиса. Беседуя с ним не только на баскетбольных, но и на неформальных мероприятиях.

Его харизма, речь, мышление говорили о том, что это лидер, вспоминала вице-президент ЦСКА Наталия Фураева. На собеседовании Димитрис только упрочил это впечатление. Впрочем, любое назначение — это риск. А главный показатель работы наставника — результат. И тут Итудис превзошел своего предшественника Мессину. Под его руководством команда взяла два титула чемпиона Евролиги, шесть раз выиграла Единую лигу. В его личной копилке два приза имени Александра Гомельского как лучшему тренеру Евролиги и пять званий лучшего наставника Лиги ВТБ. При греке ЦСКА шесть раз из шести выходил в «Финал четырех» Евролиги (сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии, в прошедшем результаты москвичей были аннулированы). Выдающийся показатель.

Сейчас ясно, что ЦСКА не станет торопиться с выбором главного тренера. В принятии решения определяющим, скорее всего, будет фактор участия или неучастия столичного клуба в Евролиге — этот вопрос должен решиться на голосовании акционеров турнира в июне.

Очевидные варианты

Тем не менее вокруг армейского клуба уже фигурирует много слухов. Многие из них сразу же отпадают, как в случае с Душко Ивановичем и Душаном Алимпиевичем. Поэтому на данный момент всерьез можно говорить о трех кандидатурах: Яннис Сферопулос, Зоран Лукич и Эмиль Райкович. Все три специалиста не понаслышке знакомы с российским баскетболом.

В сезоне-2011/12 Сферопулос уже работал в ЦСКА, когда был ассистентом Йонаса Казлаускаса. После этого грек пустился в самостоятельное плавание, отлично проявив себя в «Панионисе», «Олимпиакосе» и «Маккаби». С «Оли» он дважды выиграл чемпионат Греции, а также два раза доводил команду до решающего матча Евролиги. Причем в сезонах 2014/15 и 2016/17 годов обыгрывал в полуфинале именно ЦСКА Итудиса (обладая гораздо меньшим бюджетом). С «Маккаби» Яннис трижды выиграл чемпионат страны, но вывести клуб из Тель-Авива в плей-офф Евролиги ему так и не удалось. Сферопулос — мастер построения эффективной защитной системы, но поедет ли он в ЦСКА с туманными перспективами участия в Евролиге — большой вопрос.

Эмиля Райковича и Зорана Лукича это должно смущать в меньшей степени. Оба пока не работали в топ-клубах, но успели здорово проявить себя в России. Райкович признавался лучшим тренером сезона-2018/19 Единой лиги ВТБ, а в завершившемся сезоне «Автодор» под его руководством несколько месяцев лидировал в регулярном чемпионате. Правда, после событий 24 февраля черногорец покинул Россию (говорят, что по инициативе боссов «Автодора», решивших сэкономить после отъезда легионеров). Лукич — это уже бренд российского баскетбола. Тренер сборной, человек, который год за годом помогает нашим игрокам выходить на новый уровень в «Нижнем Новгороде». Его кандидатуру поддерживает олимпийский чемпион, легенда ЦСКА Сергей Тараканов.

«Это будет очень сложное решение Андрея Ватутина и Наталии Фураевой, — подчеркнул в разговоре с «СЭ» Тараканов. — Цели и задачи ЦСКА остаются высокими, но все будет зависеть от того, как решится вопрос с участием в Евролиге. Шансов, что ЦСКА примет участие в следующем розыгрыше турнира , совсем немного, а любые топовые тренеры вряд ли согласятся на переезд в Москву только ради Лиги ВТБ. Поэтому и так есть очень узкий круг кандидатов, работающих с командами такого уровня. Сейчас выбор еще более лимитированный. В такой ситуации нужен какой-то неординарный ход. У меня нет точного понимания, но сейчас все обсуждают фамилию Лукича. Уверен, что это не самый плохой вариант. Сво е й работой он доказал, что способен делать из ноунеймов игроков уровня сборных, имеет авторитет. Есть и опасени е , которое касается его жесткости. Сможет ли он работать со звездами, которые требуют к себе особого внимания? Обычно он тренировал молодых, которые должны внимательно слушать и смотреть в рот тренеру. Как он может кричать на условного Шведа или Курбанова, если они будут делать ошибки ? Это вопрос, но , повторюсь, на мой взгляд, он выглядит одним из фаворитов на данный момент».

Яннис Сферопулос. Никита Успенский

Сферопулос умеет выстраивать отношения

Вице-чемпион Европы Дмитрий Шакулин, который работал ассистентом главного тренера ЦСКА с 2009 по 2014 год, а также временно возглавлял команду после увольнения Душко Вуйошевича, рассказал о своем видении ситуации.

«Действительно , все зависит от бюджета, — отметил «СЭ» Шакулин. — На Евролигу он будет одним, без нее — другим. Так что надо набраться терпения. Понятно, что самый вероятный сценарий — сезон без еврокубков. Тогда все элитные легионеры уедут, во много м ставку придется делать на местных игроков. В такой ситуации команду скорее доверят молодому, амбиционному специалисту, чем опытному, заслуженному тренеру. Фамилий можно назвать очень много. При этом я не удивлюсь, если ЦСКА назначит иностранного тренера, чья фамилия до этого ни разу не всплывет в СМИ. В тех же чемпионатах Испании, Германии Италии работа е т много интересных специалистов, получающих 80-100 тысяч евро в год. Понятно, что в Москве их оклад выраст е т в разы. Что касается Сферопулоса, с которым мы работали в ЦСКА, то это был бы очень интересный вариант. Он хорошо знает Россию, знает структуру ЦСКА, людей. Он мастер выстраивать межличностные отношения. В этом Яннис очень похож на Итудиса».

Чемпион мира, призер Олимпийских игр Станислав Еремин, возглавляющий ЦСКА с 1992 по 2000 год, считает, что армейцы сделают ставку на опытного тренера.