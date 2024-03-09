Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 01:17

«Милан» переиграл «Партизан» в матче Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пятницу, 8 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Панатинаикос» на своем паркете обыграл АСВЕЛ (85:67), «Милан» выиграл у «Партизана» (85:83), «Баскония» переиграла «Альбу» (88:71).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 85:67 (20:17, 18:19, 21:14, 26:17)

П: Грант (21), Лессор (17), Слукас (14), Григонис (14).

А: Де Коло (15), Ловернь (11), Яаков (10).

«Милан» (Италия) — «Партизан» (Сербия) — 85:83 (22:21, 19:19, 23:27, 21:16)

М: Шилдс (19), Миротич (19), Холл (18), Напьер (15).

П: Аврамович (19), Кабокло (13), Ледэй (12), Анджушич (11).

«Баскония» (Испания) — «Альба» (Германия) — 88:71 (23:10, 19:24, 21:13, 25:24)

Б: Монеке (16), Маринкович (15), Миллер-Макинтайр (14 + 10 передач).

А: Томас (12), Кумадже (12), Рапикве (11), Уэтзелл (10).

БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Баскония
БК Милан
БК Панатинаикос
БК Партизан
0
Читайте также
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
С 8 Марта: душевные поздравления своими словами до слез и с юмором
Публицист из Германии рассказал о созданных в стране проблемах для посещения РФ
Посол РФ рассказал об ущербе для Швейцарии в случае конфискации российских активов
Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на авдеевском направлении
Популярное видео
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Никита Курбанов: "Другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис", нет"
Фридзон: "Сезон для ЦСКА еще не закончен"
Семен Антонов: "Болельщики сами определят, кто Джон Сноу, а кто Мать драконов"
Как ЦСКА готовится к "Реалу"
Андрей Воронцевич: "Финал четырех" - это праздник. А для нас еще и тяжелая работа"
"Химки" - "Локомотив": обзор игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» дома проиграл «Фенербахче» в Евролиге
Новости
RSS RSS
Все новости