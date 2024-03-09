«Милан» переиграл «Партизан» в матче Евролиги
В пятницу, 8 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Панатинаикос» на своем паркете обыграл АСВЕЛ (85:67), «Милан» выиграл у «Партизана» (85:83), «Баскония» переиграла «Альбу» (88:71).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 85:67 (20:17, 18:19, 21:14, 26:17)
П: Грант (21), Лессор (17), Слукас (14), Григонис (14).
А: Де Коло (15), Ловернь (11), Яаков (10).
«Милан» (Италия) — «Партизан» (Сербия) — 85:83 (22:21, 19:19, 23:27, 21:16)
М: Шилдс (19), Миротич (19), Холл (18), Напьер (15).
П: Аврамович (19), Кабокло (13), Ледэй (12), Анджушич (11).
«Баскония» (Испания) — «Альба» (Германия) — 88:71 (23:10, 19:24, 21:13, 25:24)
Б: Монеке (16), Маринкович (15), Миллер-Макинтайр (14 + 10 передач).
А: Томас (12), Кумадже (12), Рапикве (11), Уэтзелл (10).