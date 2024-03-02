«Барселона» дома проиграла «Монако»
В пятницу, 1 марта, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Фенербахче» на своем паркете обыграл «Басконию» (111:96), «Жальгирис» дома проиграл «Олимпиакосу» (76:95), «Бавария» победила «Црвену Звезду» (74:66), АСВЕЛ одержал победу над «Миланом» (81:77), а «Барселона» проиграла «Монако» (67:77).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 111:96 (32:34, 23:20, 23:24, 33:18)
Ф: Хэйс (19), Биберович (17), Сестина (14), Гудурич (13), Калатес (11 + 12 передач),Мотли (11).
Б: Маринкович (18), Диес (15), Монеке (14), Теодор (11).
«Жальгирис» (Литва) — «Олимпиакос» (Греция) — 76:95 (20:23, 19:18, 17:28, 20:26)
Ж: Эванс (18), Шмитс (17), Лекавичюс (10).
О: Уолкап (22), Маккиссик (20), Питерс (16), Райт (11).
АСВЕЛ (Франция) — «Милан» (Италия) — 81:77 (22:13, 17:22, 23:21, 19:21)
А: Ловернь (17), Де Коло (13), Скотт (12), Ндиайе (9), Яаков (9).
М: Холл (19), Ло (15), Хайнс (11).
«Бавария» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 74:66 (20:19, 12:8, 21:19, 21:20)
Б: Букер (22), Ибака (12), Обст (9).
Ц: Смарт (13), Боломбой (11), Недович (10), Митрович (9).
«Барселона» (Испания) — «Монако» (Франция) — 67:77 (21:12, 14:21, 16:27, 16:17)
Б: Веселы (19), Лапровиттола (13), Саторански (8).
М: Джеймс (14), Стразель (13), Мотеюнас (12), Блоссомгейм (10), Холл (10).