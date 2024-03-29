Болельщики «Партизана» на матче Евролиги растянули баннер в поддержку россиян после теракта в «Крокусе»

Болельщики «Партизана» на матче Евролиги против «Олимпиакоса» растянули баннеры в поддержку россиян после теракта в «Крокус Сити Холле».

На трибунах арены они растянули баннеры «Россия, как крепость над пропастью, Стояла и будет стоять!» и «Москва, крепись».

22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. Басманный суд Москвы арестовал несколько человек, обвиняемых в теракте.