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Болельщики «Партизана» на матче Евролиги растянули баннер в поддержку россиян после теракта в «Крокусе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Баннер болельщиков Партизана.

Болельщики «Партизана» на матче Евролиги против «Олимпиакоса» растянули баннеры в поддержку россиян после теракта в «Крокус Сити Холле».

На трибунах арены они растянули баннеры «Россия, как крепость над пропастью, Стояла и будет стоять!» и «Москва, крепись».

22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. Басманный суд Москвы арестовал несколько человек, обвиняемых в теракте.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»
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