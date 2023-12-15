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Сегодня, 23:05

«Фенербахче» победил «Монако» в первом матче после увольнения Итудиса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Фенербахче» обыграл «Монако» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 86:74.

Самым результативным игроком встречи стал защитник французской команды Майк Джеймс, набравший 24 очка. У турецкого клуба больше всего набрал форвард Найджел Хейс (23 очка).

«Фенербахче» провел первый матч под руководством нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. Ранее команду возглавлял Димитрис Итудис.

«Фенербахче» занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги, «Монако» находится на пятой строчке.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Монако» (Франция) — 86:74 (24:21, 22:24, 22:12, 18:17)

Источник: Таблица Евролиги
БК Монако
БК Фенербахче
Евролига
1
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