«Олимпиакос» — «Монако» — самый прибыльный матч компании PARI в плей-офф Евролиги. Клиенты больше всего заработали на финале
Букмекерская компания PARI подвела итоги плей-офф Евролиги сезона-2022/23, который завершился 21 мая победой мадридского «Реала». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для букмекерской компании и клиентов матчах главного клубного баскетбольного турнира Европы.
Турнир завершился первой за пять лет победой «Реала», который перед стартом «Финала четырех» был скорее аутсайдером, чем фаворитом Евролиги. Более того, мадридцы и вовсе могли вылететь на стадии 1/4 финала, где они играли с сербским «Партизаном». Белградский клуб вел со счетом 2:0 в серии до трех побед, но «Реал» перевернул игру и оставил сербов не у дел. Затем подопечные Чуса Матео обыграли «Барселону» в полуфинале, а в главном матче Евролиги сломили сопротивление греческого «Олимпиакоса» в чрезвычайно упорной борьбе. Финальный матч завершился со счетом 79:78.
Самым крупным событием плей-офф турнира по обороту оказалась серия противостояний «Реала» с «Партизаном». На нее пришлось почти 29% от всего объема ставок на решающую стадию турнира. В топ-3 по обороту также вошли четвертьфинальные серии «Олимпиакос» — «Фенербахче» (18%) и «Монако» — «Маккаби Тель-Авив» (17%).
Самый низкий объем ставок пришелся на матч за третье место, в котором «Монако» обыграл «Барселону» со счетом 78:66 (4% от всего объема пари на плей-офф).
Самым прибыльным событием плей-офф Евролиги для PARI стала полуфинальная битва между «Олимпиакосом» и «Монако», завершившаяся победой греков со счетом 76:62. Этот матч примечателен тем, что первые две четверти остались за монегасками. Но в третьей случилось невозможное: баскетболисты греческой команды катком прошлись по сопернику, позволив ему заработать за этот отрезок лишь два очка. А сами набрали 27. После этого монегаски пришли в себя и попытались переломить ход игры, но последняя четверть тоже осталась за «Олимпиакосом».
В тройку самых удачных событий для букмекеров также вошли четвертьфинальные серии «Олимпиакос» — «Фенербахче» и «Барселона» — «Жальгирис».
В свою очередь, клиенты больше всего заработали на финальном матче Евролиги. Решающую встречу между «Олимпиакосом» и «Реалом» можно назвать самой неудачной для PARI с большим отрывом, если сравнивать с остальными играми в рамках Евролиги.
Если говорить о самой прибыльной команде плей-офф Евролиги для PARI, то таким оказался клуб «Монако». Доля GGR компании на матчах с участием монегасков составила 18% от всего объема по играм плей-офф. Худшей командой для букмекеров по этому показателю стал победитель Евролиги «Реал» (-12.8% от GGR).
Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах плей-офф можно выделить выплату одному из клиентов в размере 996 073 рубля. Игрок поставил 516 000 рублей на то, что в финале «Олимпиакос» и «Реал» на двоих соберут не более 166 очков, по коэффициенту 1.93. Другой клиент объединил в экспрессе ставки на победу «Олимпиакоса» над «Реалом» в третьей четверти при ТМ 38.5 и ставку на футбольный матч между «Севильей» и «Бетисом». Беттор поставил 141 112 рублей по общему коэффициенту 6.01 и заработал 706 971 чистыми.
Самым крупным проигрышем среди клиентов оказалась ставка в 600 000 рублей на победу «Реала» над «Партизаном» в первом матче серии по коэффициенту 1.52.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9