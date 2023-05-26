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«Олимпиакос» — «Монако» — самый прибыльный матч компании PARI в плей-офф Евролиги. Клиенты больше всего заработали на финале

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Марио Хезоня.
Фото Global Look Press
Флорентино Перес и Исабель Диас Аюсо.
Фото Global Look Press
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Букмекерская компания PARI подвела итоги плей-офф Евролиги сезона-2022/23, который завершился 21 мая победой мадридского «Реала». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для букмекерской компании и клиентов матчах главного клубного баскетбольного турнира Европы.

Флорентино Перес и Исабель Диас Аюсо.
Фото Global Look Press

Турнир завершился первой за пять лет победой «Реала», который перед стартом «Финала четырех» был скорее аутсайдером, чем фаворитом Евролиги. Более того, мадридцы и вовсе могли вылететь на стадии 1/4 финала, где они играли с сербским «Партизаном». Белградский клуб вел со счетом 2:0 в серии до трех побед, но «Реал» перевернул игру и оставил сербов не у дел. Затем подопечные Чуса Матео обыграли «Барселону» в полуфинале, а в главном матче Евролиги сломили сопротивление греческого «Олимпиакоса» в чрезвычайно упорной борьбе. Финальный матч завершился со счетом 79:78.

Самым крупным событием плей-офф турнира по обороту оказалась серия противостояний «Реала» с «Партизаном». На нее пришлось почти 29% от всего объема ставок на решающую стадию турнира. В топ-3 по обороту также вошли четвертьфинальные серии «Олимпиакос» — «Фенербахче» (18%) и «Монако» — «Маккаби Тель-Авив» (17%).

Самый низкий объем ставок пришелся на матч за третье место, в котором «Монако» обыграл «Барселону» со счетом 78:66 (4% от всего объема пари на плей-офф).

Самым прибыльным событием плей-офф Евролиги для PARI стала полуфинальная битва между «Олимпиакосом» и «Монако», завершившаяся победой греков со счетом 76:62. Этот матч примечателен тем, что первые две четверти остались за монегасками. Но в третьей случилось невозможное: баскетболисты греческой команды катком прошлись по сопернику, позволив ему заработать за этот отрезок лишь два очка. А сами набрали 27. После этого монегаски пришли в себя и попытались переломить ход игры, но последняя четверть тоже осталась за «Олимпиакосом».

В тройку самых удачных событий для букмекеров также вошли четвертьфинальные серии «Олимпиакос» — «Фенербахче» и «Барселона» — «Жальгирис».

В свою очередь, клиенты больше всего заработали на финальном матче Евролиги. Решающую встречу между «Олимпиакосом» и «Реалом» можно назвать самой неудачной для PARI с большим отрывом, если сравнивать с остальными играми в рамках Евролиги.

Если говорить о самой прибыльной команде плей-офф Евролиги для PARI, то таким оказался клуб «Монако». Доля GGR компании на матчах с участием монегасков составила 18% от всего объема по играм плей-офф. Худшей командой для букмекеров по этому показателю стал победитель Евролиги «Реал» (-12.8% от GGR).

Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах плей-офф можно выделить выплату одному из клиентов в размере 996 073 рубля. Игрок поставил 516 000 рублей на то, что в финале «Олимпиакос» и «Реал» на двоих соберут не более 166 очков, по коэффициенту 1.93. Другой клиент объединил в экспрессе ставки на победу «Олимпиакоса» над «Реалом» в третьей четверти при ТМ 38.5 и ставку на футбольный матч между «Севильей» и «Бетисом». Беттор поставил 141 112 рублей по общему коэффициенту 6.01 и заработал 706 971 чистыми.

Самым крупным проигрышем среди клиентов оказалась ставка в 600 000 рублей на победу «Реала» над «Партизаном» в первом матче серии по коэффициенту 1.52.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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