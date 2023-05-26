«Олимпиакос» — «Монако» — самый прибыльный матч компании PARI в плей-офф Евролиги. Клиенты больше всего заработали на финале

Букмекерская компания PARI подвела итоги плей-офф Евролиги сезона-2022/23, который завершился 21 мая победой мадридского «Реала». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для букмекерской компании и клиентов матчах главного клубного баскетбольного турнира Европы.

Флорентино Перес и Исабель Диас Аюсо. Фото Global Look Press

Турнир завершился первой за пять лет победой «Реала», который перед стартом «Финала четырех» был скорее аутсайдером, чем фаворитом Евролиги. Более того, мадридцы и вовсе могли вылететь на стадии 1/4 финала, где они играли с сербским «Партизаном». Белградский клуб вел со счетом 2:0 в серии до трех побед, но «Реал» перевернул игру и оставил сербов не у дел. Затем подопечные Чуса Матео обыграли «Барселону» в полуфинале, а в главном матче Евролиги сломили сопротивление греческого «Олимпиакоса» в чрезвычайно упорной борьбе. Финальный матч завершился со счетом 79:78.

Самым крупным событием плей-офф турнира по обороту оказалась серия противостояний «Реала» с «Партизаном». На нее пришлось почти 29% от всего объема ставок на решающую стадию турнира. В топ-3 по обороту также вошли четвертьфинальные серии «Олимпиакос» — «Фенербахче» (18%) и «Монако» — «Маккаби Тель-Авив» (17%).

Самый низкий объем ставок пришелся на матч за третье место, в котором «Монако» обыграл «Барселону» со счетом 78:66 (4% от всего объема пари на плей-офф).

Самым прибыльным событием плей-офф Евролиги для PARI стала полуфинальная битва между «Олимпиакосом» и «Монако», завершившаяся победой греков со счетом 76:62. Этот матч примечателен тем, что первые две четверти остались за монегасками. Но в третьей случилось невозможное: баскетболисты греческой команды катком прошлись по сопернику, позволив ему заработать за этот отрезок лишь два очка. А сами набрали 27. После этого монегаски пришли в себя и попытались переломить ход игры, но последняя четверть тоже осталась за «Олимпиакосом».

В тройку самых удачных событий для букмекеров также вошли четвертьфинальные серии «Олимпиакос» — «Фенербахче» и «Барселона» — «Жальгирис».

В свою очередь, клиенты больше всего заработали на финальном матче Евролиги. Решающую встречу между «Олимпиакосом» и «Реалом» можно назвать самой неудачной для PARI с большим отрывом, если сравнивать с остальными играми в рамках Евролиги.

Если говорить о самой прибыльной команде плей-офф Евролиги для PARI, то таким оказался клуб «Монако». Доля GGR компании на матчах с участием монегасков составила 18% от всего объема по играм плей-офф. Худшей командой для букмекеров по этому показателю стал победитель Евролиги «Реал» (-12.8% от GGR).

Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах плей-офф можно выделить выплату одному из клиентов в размере 996 073 рубля. Игрок поставил 516 000 рублей на то, что в финале «Олимпиакос» и «Реал» на двоих соберут не более 166 очков, по коэффициенту 1.93. Другой клиент объединил в экспрессе ставки на победу «Олимпиакоса» над «Реалом» в третьей четверти при ТМ 38.5 и ставку на футбольный матч между «Севильей» и «Бетисом». Беттор поставил 141 112 рублей по общему коэффициенту 6.01 и заработал 706 971 чистыми.

Самым крупным проигрышем среди клиентов оказалась ставка в 600 000 рублей на победу «Реала» над «Партизаном» в первом матче серии по коэффициенту 1.52.