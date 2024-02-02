«Бавария» проиграла «Олимпиакосу» в Евролиге
В четверг, 1 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Альба» на своем паркете проиграла «Валенсии» (66:81), «Баскония» выиграла у «Маккаби» (92:82), «Бавария» потерпела поражение от «Олимпиакоса» (72:76), «Реал» выиграл у АСВЕЛ (86:79).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Валенсия» (Испания) — 66:81 (15:20, 15:22, 15:23, 21:16)
А: Томас (15), Кумадже (13), Спаньоло (10).
В: Оджелей (18), Джонс (14), Лопес-Аростеги (11).
«Баскония» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 92:82 (20:26, 34:21, 19:16, 19:19)
Б: Ховард (26), Монеке (15 + 10 подборов), Маринкович (14), Ронгавопулос (13).
М: Болдуин (25), Нибо (12), Риверо (12), Браун (11).
«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 72:76 (14:18, 24:17, 13:19, 21:22)
Б: Ибака (18), Франсиско (18), Харрис (9), Лучич (8).
О: Уолкап (16), Браздейкис (11), Петрушев (10).
«Реал» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 86:79 (24:18, 21:17, 17:15, 24:29)
Р: Ябуселе (26), Дек (12), Кампаццо (10).
А: Ли (23), Скотт (18), Джексон (12), Томас (11).