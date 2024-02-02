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«Бавария» проиграла «Олимпиакосу» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 1 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Альба» на своем паркете проиграла «Валенсии» (66:81), «Баскония» выиграла у «Маккаби» (92:82), «Бавария» потерпела поражение от «Олимпиакоса» (72:76), «Реал» выиграл у АСВЕЛ (86:79).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Валенсия» (Испания) — 66:81 (15:20, 15:22, 15:23, 21:16)

А: Томас (15), Кумадже (13), Спаньоло (10).

В: Оджелей (18), Джонс (14), Лопес-Аростеги (11).

«Баскония» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 92:82 (20:26, 34:21, 19:16, 19:19)

Б: Ховард (26), Монеке (15 + 10 подборов), Маринкович (14), Ронгавопулос (13).

М: Болдуин (25), Нибо (12), Риверо (12), Браун (11).

«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 72:76 (14:18, 24:17, 13:19, 21:22)

Б: Ибака (18), Франсиско (18), Харрис (9), Лучич (8).

О: Уолкап (16), Браздейкис (11), Петрушев (10).

«Реал» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 86:79 (24:18, 21:17, 17:15, 24:29)

Р: Ябуселе (26), Дек (12), Кампаццо (10).

А: Ли (23), Скотт (18), Джексон (12), Томас (11).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
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БК Баскония
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