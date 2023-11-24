«Эфес» обыграл «Партизан», Ларкин набрал 27 очков

«Эфес» дома победил «Партизан» в матче 10-го тура Евролиги — 100:94. Встреча проходила на арене «Синин Эрдем Дом» в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий турецкой команда Шейн Ларкин — 27 очков.

«Эфес» с 5 победами в 5 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги. «Партизан» проиграл 6-й матч из 10 и занимает 13-ю строчку.

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«Эфес» (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 100:94 (22:22, 28:23, 14:29, 36:20)

Э: Ларкин (27+8 передач), Дэн (18)

П: Камински (24), Дозье (21), Наннэлли (16+8 подборов)

24 ноября.