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Сегодня, 09:00

Выиграл все, кроме Олимпиады, поехал в ЦСКА вместо НБА. Один из лучших тренеров европейского баскетбола

Отдел спорта «СЭ»
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Баскетбольный тренер Душан Ивкович
Душан Ивкович.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Сегодня легендарному баскетбольному тренеру Душану Ивковичу исполнилось бы 80 лет.

Как тренер он выиграл все. Кроме Олимпиады. В Сеуле в 1988-м югославы под руководством Ивковича уступили в финале сборной СССР и довольствовались серебряными медалями.

Зато потом со сборной Югославии/Сербии Дуда, как называли его друзья, стал чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. А на клубном уровне вообще завоевал все главные трофеи европейского баскетбола.

«Дуде надо сказать спасибо уже за то, что согласился пойти на пустое место»

Сам Ивкович рассказывал, что в 2002-м мог возглавить «Денвер» и стать первым европейским тренером в НБА. Вместо этого он приехал в Россию, подписал с ЦСКА трехлетний контракт и вместе с Сергеем Кущенко начал возрождать армейский клуб, который к тому моменту два года подряд оставался без золота.

То, что тренер такого уровня согласился работать в России, — огромная заслуга Кущенко, который тогда был генеральным директором армейцев и вел сложные переговоры с Ивковичем.

Баскетбольный тренер Душан Ивкович
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Именно при сербском специалисте ЦСКА обрел статус суперклуба. В России сразу вернул себе титул, а в Евролиге стал регулярным участником «Финала четырех» и одним из лидеров континентального баскетбола. При Дуде раскрылись молодые российские игроки, в том числе Сергей Моня и Виктор Хряпа, попавшие на драфт НБА.

Вишенкой на торте в союзе Ивковича и ЦСКА должна была стать победа в Евролиге. В 2005-м в домашнем «Финале четырех». Армейцы считались безоговорочными фаворитами, но в полуфинале сенсационно проиграли «Таугресу». В том сезоне Дуда довел ЦСКА до очередной победы в чемпионате России, после чего покинул клуб.

А Кущенко, годы спустя ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Ивковиче немало интересного.

— Вы как-то обмолвились в интервью, что и с Мессиной, и с Ивковичем периодически кричали друг на друга. Когда крик был особенно громким?

— С Ивковичем это было почаще, чем с Мессиной. Причем в основном на третий год работы Дуды в ЦСКА. Самый громкий крик помню отлично. Ивкович был чем-то недоволен, рядом стоял Ватутин, который и отвечал за тот участок работы. То ли это касалось пиара, то ли каких-то клубных мероприятий. Андрей позже рассказывал: «Ивкович был не прав, но я не сомневался, что после его претензий мне здорово влетит. Это же Ивкович! И вдруг ты на него с такой силой наехал!»

— Евгений Гомельский позже пересекался с Ивковичем в «Динамо». Так он считает — в ЦСКА Душана избаловали.

— Дело не в избалованности. Просто к хорошему быстро привыкаешь. Это была наша философия еще с «Урал-Грейта» — сделать все, чтобы игроки и тренеры могли думать только о баскетболе и больше ни на что не отвлекались. Ни Ивкович, ни Мессина в таких условиях раньше не работали. И со временем у Ивковича началось: «Хочу то, хочу се. Такая гостиница не устраивает...» А потом вообще это превратилось в оправдание собственных неудач.

— Ивкович — вредный старик?

— Да что вы! Дуда много сделал для становления ЦСКА. Ему надо сказать спасибо уже за то, что согласился пойти на пустое место. В апреле 2002-го вел с ним переговоры на полуправах. Рассказать, как это было? «Здравствуйте, я — Кущенко, президент «Урал-Грейта», но завтра буду генеральным директором ЦСКА». — «Разве вас не назначили?» — «Еще нет». — «А что у вас есть?» — «Пока ничего — даже офиса». Но все-таки смог убедить Ивковича. Ему пришлись по душе наши амбиции. С Холденом и Сонгайлой контракты подписывались на коленке. В УСК ЦСКА шел ремонт, заглянули в маленькую комнатушку, заваленную книгами. Игроки в смятении огляделись по сторонам. Я улыбнулся: «Поверьте, скоро все будет иначе». — «Точно?» — «Обещаю!»

Баскетбольный тренер Душан Ивкович
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

«Знающий тренер, но не более»

После ухода из ЦСКА Ивкович возглавил московское «Динамо» и завоевал с ним в 2006-м Кубок УЛЕБ (нынешнее название Еврокубка). Президентом клуба тогда был Евгений Гомельский.

Несмотря на трофей — а для бело-голубых эта победа в еврокубках стала первой в клубной истории — Евгений Яковлевич о работе с сербским специалистом отзывался без восторга:

— С Ивковичем было сложно найти общий язык. Душан — неприступная крепость. На первом месте — «я и только я». Все остальные — мелочь и пузыри. Чтобы пообщаться с Ивковичем, к нему чуть ли не на прием надо было записываться. Подходишь, а он, не поворачивая головы: «Сейчас не готов говорить...» Впрочем, сами виноваты. Именно в России подняли его на такую высоту. Он знающий тренер, но не более. Другой момент. Я спрашивал: «Душан, ты столько лет работаешь в России. К тому же серб, языки похожи. Почему на тренировке не слышу от тебя ни слова по-русски?»

— Что отвечал?

— «Евгений, ты не современен. Весь мир говорит на английском». А вот Блатт и Мессина сразу начали учить русский язык. Они что, с другой планеты?

Душан Ивкович и&nbsp;Сергей Моня. Моня: «Ивкович разъярился — и ухватил наших центровых за яйца»

«Двух центровых схватил за бубенцы»

Сергей Моня успел поработать с Ивковичем не только в ЦСКА, но и в московском «Динамо». В «Разговоре по пятницам» экс-капитан сборной России рассказал, каким ему запомнился легендарный Дуда.

— Ивковичу я благодарен. Сильный тренер, многому меня научил. При нем дисциплина была — о-го-го! На собрании сидишь — каждое слово ловишь...

— Попадали в переплет?

— Меня только пригласили в ЦСКА, едем в Белград на товарищеский матч с «Црвеной Звездой». Ивкович указывает на ошибки. Я сижу рядом с Андреем Шейко, шепчемся о своем. Ивкович замечает — и в крик: «Что я сказал? Моня, повтори!» Я, естественно, все прослушал.

— А дальше?

— Хмуро: «На вторую половину не выходишь». Так я и остался в раздевалке, ЦСКА в овертайме выиграл. Ну, думаю, сейчас отправят домой.

— Но не отправили.

— Ивкович вызвал к себе: «Поменяй свое мировоззрение. Отношение к делу. Учись слушать». С ним миллион историй...

— Самые яркие?

— Встречаемся с «Евразом» в Екатеринбурге. Утром тренировка. Один баскетболист отвлекся, что-то не расслышал. Ивкович и без того был заведенный, а тут вообще разъярился: «Так! С командой не обедаешь. В игре не участвуешь. Домой добираешься сам, отдельно от нас». А парень очень известный! Заслуженный мастер спорта!

— Вот это да. Добрался?

— Да, купил билет, прилетел обычным рейсом. В другой раз Ивкович такой ход совершил — никто не ожидал! Расскажу — не поверите!

— Мы постараемся.

— Он любил поговорить о прошлой игре, о предстоящей. Собрал команду в центре площадки. Начал: мол, наши большие не справились со своими задачами, проигрывали подбор... Все молчат. Никто не отвечает. Ивкович подходит к двум центровым — и руками хватает за... За...

— За бубенцы?

— Да! Одного и другого! Все оцепенели — а он держит.

— Что-то при этом говорит?

— «На меня смотреть!»

— Главное скажите — не сжал?

— Надо у парней спросить. Никто не ожидал такого! Обычно-то сгруппируешься — а тут ребята моргнуть не успели, как яйца оказались в его пальцах.

Душан Ивкович с игроками ЦСКА после победы в чемпионате России в 2003 году
Душан Ивкович с игроками ЦСКА после победы в чемпионате России в 2003 году.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

— Потом в команде обсуждали?

— Еще бы! Ха-ха!

— Что говорили?

— Да ржали, что еще... Подкалывали! Ивкович и на меня срывался. На тренировках всегда ставил защищаться против Маркуса Брауна. Типа повышай мастерство. А тот — суперзвезда!

— Не нравилась вам такая роль?

— Да я в восторге был. Понятно, что Маркус обыгрывал. Но я старался как мог! Хоть с фолами, хоть без. Но вот однажды Ивкович вспылил: «Ты не готов к тренировке! В «Арт-отель» не едешь, завтра на игру не переодеваешься». Все!

— Шок для вас?

— Думаю: за что? Даже повода не было! На следующий день команда идет на разминку — я на скамейке сижу. Вдруг Ивкович подходит и гладит меня по макушке. Дескать — все нормально. Со следующего дня я вновь тренировался с командой.

Душан Ивкович во&nbsp;время работы в&nbsp;ЦСКА. Баскетбол и голуби: каким человеком и тренером мы запомним Душана Ивковича

— Хоть кто-то ему жестко ответил?

— Только один человек — Виктор Александер. Здоровенный американец, центровой. Это была финальная серия с УНИКСом, после первой половины проигрывали. Слово за слово. Начали орать друг на друга. Казалось, вот-вот дойдет до кулаков. Полагаю, у Ивковича шансов не было, все полетело бы в одну калитку.

— Но не полетело?

— В раздевалку зашел Сергей Кущенко. Развел, пожар потушил. Но с матча американца сняли. У всего этого предыстория была. Ивкович затаил обиду на Александера за то, что тот опоздал на Новый год. С Холденом чуть позже прилетел...

***

После отъезда из России Ивкович два сезона тренировал «Олимпиакос», с которым в 2012-м выиграл не только чемпионат Греции, но и Евролигу, обыграв в финале — вот уж ирония судьбы! — ЦСКА. 62:61.

Это последний трофей Дуды. А последним клубом стал турецкий «Эфес». Летом 2016-го легендарный тренер объявил о завершении карьеры.

Он умер в одной из больниц Белграда 16 сентября 2021 года. Ивковичу было 77.

Душан Ивкович
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