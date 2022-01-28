Швед «взял» Казань. Российские клубы выдали эффектное шоу в Евролиге

Ждем три наших команды в плей-офф?

Евролига. Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — ЦСКА (Россия) — 75:86 (20:16, 12:21, 25:27, 18:22)

УНИКС: Браун (21 + 9 передач), Хезоня (21 + 9 подборов), Джекири (11)

ЦСКА: Швед (27), Милутинов (17 + 7 подборов), Клайберн (16)

Московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы взяли реванш за чувствительное домашнее поражение в первом круге и укрепили свои позиции в турнирной таблице. Для Казани же это второе поражение подряд на этой неделе (25 января уступили «Реала»), но коллектив Перасовича пока сохраняет место в зоне плей-офф, также имеет два матча в запасе. Выше всех из российских команд пока идет «Зенит», которому под силу попасть получить преимущество своей площадки в плей-офф. В итоге прямо сейчас три российских клуба в восьмёрке лучших. Какие шансы сохранить это положение к середине весны?

Решающей стала вторая четверть и игра Шведа

УНИКС и ЦСКА на сегодняшний день примерно равные по силе и возможностям команды. По крайней мере в турнирной таблице Евролиги они перед очередной встречей шли ровно друг за другом, причем впереди была Казань. Настроение перед игрой лучше было у армейцев, в разминочном режиме деклассировавших эстонский Калев. УНИКС вернулся домой после чувствительного поражения от «Реала», но в то же время с решимостью порадовать своих болельщиков в «Баскет-Холле». В стартовом отрезке ЦСКА сделал рывок 7:0, но ближе к середине первой четверти хозяева нашли свою игру и даже выиграли десятиминутку. Казалось, что все снова пойдет по стратегии Велимира Перасовича — четкая защита, строгая работа на щите и быстрые атаки через Лоренцо Брауна. Только у Димитриса Итудиса и его ребят были другие планы.

Многое решила вторая четверть, за которую ЦСКА набрал 21 очко против 12 у соперника. На перерыв УНИКС уходил, уступая в счете «-5». Итудис сделал важные перестановки в команде, в то время как у Перасовича ограниченный резерв и он не всегда мог вовремя ответить своему визави. В частности, далеко не лучший свой матч провел опытный Андрей Воронцевич, от которого ждут помощи именно в таких больших играх. В итоге всего одно двухочковое попадание при 21 минуте на паркете. В то же время у ЦСКА немногим больше сыграл Алексей Швед, но единолично набрал треть очков команды. Однозначно игрок матча — 27 очков за матч и 6 из 10 трехочковых. Именно уверенная игра российского снайпера позволила в нужный момент москвичам отыграть отставание и выйти вперед.

Две важные потери

УНИКС отвечал результативностью Лоренцо Брауна и Марио Хезоня, только вот когда даже лидеры команды проводят на площадке по 38 минут — это не очень здорово. В то же время армейцы старались удерживать свежесть состава. Понятно, что играть без замен Перасовичу во многом приходится вынужденно, так как уставшим выглядел Джон Браун, О Джэй Мэйо только постепенно приходит в форму после травмы и Марко Списсу пока не вписывается в ростер хорватского тренера. Но почему не был заявлен Айзея Кэнаан? Хочется видеть чаще на площадке и российских игроков, тот же Дмитрий Узинский лишним сегодня точно не выглядел.

После матча Вячеслав Зайцев и Артем Клименко усиленно разминались, так что возможно в будущих играх тренер их задействует. Иначе казанцам будет тяжело выдерживать темп Евролиги в условиях плотного календаря. Не забываем и о перенесенных матчах начала января.

Коронавирус уже отступил, но у некоторых игроков УНИКСа небольшие травмы, и они были не в лучшей форме, о чем заранее предупредил Перасович. При этом результат не был предрешен заранее. Несмотря на очевидные проблемы Казани за пять минут до конца преимущество ЦСКА сократилось до двух очков. Хозяева могли и догнать армейцев, засчитай арбитр трехочковый Хезони (форвард не хватило доли секунды, чтобы завершить атаку по правилам). Всего Марио недосчитался сегодня шести очков из-за дуги.

В любом случае от матча двух российских клубов в еврокубках ждешь яркого шоу и конкурентного баскетбола, и мы такой сегодня получили. Дальше армейцы примут действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес» и «Альбу», а УНИКС поедет в гости к тем же немцам и в Литву к «Жальгирису». После этого нас ждет уже четвертая игра Казани и Москвы в этом сезоне, но уже в рамках Единой лиги ВТБ.