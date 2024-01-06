Павичевич ответил, чьи тренерские идеи его вдохновляют

Двукратный чемпион суперлиги в качестве главного тренера Милош Павичевич рассказал, что во время работы в Казани ему удалось сдружиться с Андреа Тринкьери. Итальянский специалист в сезоне-2013/14 возглавлял УНИКС.

«Мне повезло, — отметил «СЭ» Павичевич. — Я работал ассистентом тренера в «Казаночке», а УНИКС тогда возглавлял Андреа Тринкьери. Попросился на его тренировку, и Андреа дал свое согласие. На протяжении трех месяцев я не пропустил ни одного занятия итальянца. Было очень интересно наблюдать за его работой, хотя тогда он еще не был так известен, но его подход к баскетболу был мне очень близок. Он даже показывал мне свой скаутинг. Очень многое взял из его тренировок, подготовки к играм».

В январе Тринкьери возглавил «Жальгирис». Ранее специалист тренировал «Бамберг», «Партизан» и «Баварию». С немецким клубом он трижды выиграл чемпионат и Кубок Германии.