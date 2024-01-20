«Монако» переиграл «Реал» в Евролиге
В пятницу, 19 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Жальгирис» обыграл «Фенербахче» (98:75), «Монако» выиграл у «Реала» (98:74), «Панатинаикос» победил «Партизан» (84:71), «Валенсия» одержала победу над «Миланом» (84:72).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Фенербахче» (Турция) — 98:75 (20:14, 23:21, 23:20, 32:20)
Ж: Эванс (21), Бирутис (16 + 10 подборов), Мэнек (14), Шмитс (12).
Ф: Уилбекин (22), Мотли (15), Гудурич (7), Дорси (7).
«Монако» (Франция) — «Реал» (Испания) — 98:74 (33:20, 23:20, 24:14, 18:20)
М: Лойд (19), Джеймс (15 + 12 передач), Диалло (14), Мотеюнас (13).
Р: Муса (12), Фернандес (11), Козюр (10).
«Панатинаикос» (Греция) — «Партизан» (Сербия) — 84:71 (18:16, 24:24, 16:18, 26:13)
Пан: Нанн (21), Митоглу (16), Лессор (14), Григонис (10), Слукас (10).
Пар: Дозьер (16), Наннэлли (13), Смаилагич (11).
«Валенсия» (Испания) — «Милан» (Италия) — 84:72 (21:19, 11:21, 29:19, 23:13)
В: Джонс (15), Дэвис (15), Оджелей (14), Харпер (11).
М: Напьер (20), Холл (17), Мелли (8), Шилдс (8).