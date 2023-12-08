«Монако» обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

«Монако» одержал гостевую победу над «Жальгирисом» в матче Евролиги — 83:79.

Самым результативным игроком встречи стал защитник французской команды Майк Джеймс, набравший 25 очков. В активе форварда «Жальгириса» Роландса Смитса «дабл-дабл»: к 13 набранным очкам он прибавил 11 подборов.

«Монако» с 8 победами в 13 встречах занимает 4-е место, у литовской команды — 5 побед и 14-я позиция.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Монако» (Франция) — 79:83 (19:23, 18:23, 22:11, 20:26)