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8 декабря, 23:05

«Монако» обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Монако» одержал гостевую победу над «Жальгирисом» в матче Евролиги — 83:79.

Самым результативным игроком встречи стал защитник французской команды Майк Джеймс, набравший 25 очков. В активе форварда «Жальгириса» Роландса Смитса «дабл-дабл»: к 13 набранным очкам он прибавил 11 подборов.

«Монако» с 8 победами в 13 встречах занимает 4-е место, у литовской команды — 5 побед и 14-я позиция.

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«Жальгирис» (Литва) — «Монако» (Франция) — 79:83 (19:23, 18:23, 22:11, 20:26)

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