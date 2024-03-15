«Барселона» переиграла «Партизан» в Евролиге
В четверг, 14 марта, прошли шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Валенсия» (Испания) — 118:88 (22:19, 35:18, 28:24, 33:27)
Ф: Дорси (28), Хэйс (21), Уилбекин (20), Биберович (12).
В: Дэвис (18), Андерсон (12), Харпер (12), Инглис (10).
«Олимпиакос» (Греция) — «Панатинаикос» (Греция) — 71:65 (7:17, 26:16, 15:9, 23:23)
О: Райт (19), Питерс (11), Папаниколау (9).
П: Нанн (17), Митоглу (11 + 16 подборов), Лессор (11).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 80:83 (21:17, 26:14, 14:22, 19:30)
Ц: дос Сантос (20 ), Ханга (13), Смарт (12), Боломбой (11).
М: Колсон (23), Нибо (18 + 13 подборов), Болдуин (14).
«Альба» (Германия) — «Монако» (Франция) — 82:90 (27:13, 12:32, 23:24, 20:21)
А: Томас (14), Тиманн (11), Уэтзелл (10, Браун (10), Кумадже (10).
М: Окобо (21), Джеймс (20), Блоссомгейм (13).
«Баскония» (Испания) — «Милан» (Италия) — 88:73 (19:18, 29:16, 21:21, 19:18)
Б: Ховард (26), Монеке (19), Маринкович (13).
М: Миротич (21), Шилдс (17), Напьер (12).
«Барселона» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 94:76 (29:24, 22:24, 23:20, 20:8)
Б: Лапровиттола (17), Эрнангомес (15), Йокубайтис (13), Паркер (12).
П: Аврамович (27), Ледэй (16), Наннэлли (7).