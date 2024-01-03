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«Олимпиакос» переиграл «Милан» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Во вторник, 2 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» дома проиграл «Црвене Звезде» (76:85), «Жальгирис» выиграл у «Альбы» (77:71), «Маккаби» переиграл «Монако» (93:83), «Олимпиакос» обыграл «Милан» (79:74), «Партизан» одержал победу над АСВЕЛ (90:77).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 76:85 (26:18, 9:16, 22:23, 19:28)

Ф: Хэйс (21), Уилбекин (14), Мотли (11).

Ц: Боломбой (24), Гедрайтис (19), Ханга (12).

«Жальгирис» (Литва) — «Альба» (Германия) — 77:71 (22:25, 26:16, 13:11, 16:19)

Ж: Эванс (13), Димша (12), Улановас (10).

А: Тиманн (17), Спаньоло (15), Браун (12), Уэтзелл (10).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Монако» (Франция) — 93:83 (22:12, 27:23, 15:19, 29:29)

Мак: Колсон (27), Браун (12), Болдуин (12).

Мон: Джеймс (27), Диалло (20), Окобо (11).

«Олимпиакос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 79:74 (18:19, 22:16, 23:15, 16:24)

О: Питерс (16), Милутинов (13), Фалль (12), Уильямс-Госс (10).

М: Напьер (14), Флаккадори (14), Тонут (13), Бортолани (11).

«Партизан» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 90:77 (23:17, 27:14, 19:14, 21:32)

П: Пантер (22), Анджушич (15), Ярамаз (11).

А: Скотт (24 + 10 подборов), Джексон (11), Лайти (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
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БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Жальгирис
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
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