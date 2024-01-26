«Реал» выиграл у «Олимпиакоса» в Евролиге
В четверг, 25 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Виртус Б» (Италия) — 88:75 (21:25, 31:22, 19:9, 17:19)
Ф: Мотли (23 + 11 подборов), Уилбекин (15), Гудурич (10).
В: Лундберг (17), Абасс (12), Хэкетт (11), Кординье (11).
«Альба» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 89:80 (18:16, 33:20, 21:18, 17:26)
А: Томас (19), Прочида (17), Браун (12), Уэтзелл (11).
Ц: дос Сантос (20), Гедрайтис (15), Смарт (14), Ханга (10).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Панатинаикос» (Греция) — 90:75 (18:21, 25:15, 19:23, 28:16)
М: Болдуин (22), Браун (14), Колсон (14), Нибо (14 + 12 подборов).
П: П. Калаицакис (17), Грант (13), Нанн (13), Митоглу (13).
«Бавария» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 64:76 (19:20, 10:20, 21:19, 14:17)
Б: Эдвардс (21), Франсиско (11), Больмаро (7), Харрис (7).
А: Ли (21), Фалль (16 + 13 подборов), Джексон (13), Скотт (12).
«Реал» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 90:85 (30:13, 22:17, 16:25, 22:30)
Р: Муса (20), Хезоня (16), Дек (14), Кампаццо (12).
О: Папаниколау (25), Питерс (12), Сикма (10), Маккиссик (9).