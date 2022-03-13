«Американские легионеры по-прежнему готовы ехать играть в Россию. Но в этом сезоне это практически невозможно». Новая реальность нашего баскетбола

Агент Станислав Рыжов — об уникальной ситуации на рынке и фаворитах сезона.

В отличие от РПЛ и КХЛ, где случаи отъезда легионеров единичны, в Единой лиге ВТБ многие клубы лишились по полсостава. За последние две недели более 40 легионеров покинули российские команды, а кто-то уже нашел себе новое место работы (Даниэль Хэккет, Иффе Лундберг, Адас Юшкявичюс). Взамен клубы подписывают свободных агентов, баскетболистов из Суперлиги-1, а ЦСКА в эти выходные переманил из «Енисея» 32-летнего разыгрывающего Каспера Уэйра. Агент Станислав Рыжов, представляющий интересы многих иностранных игроков в российских клубах, рассказал, как сейчас обстоят дела на рынке.

Отметим, что российские клубы Единой лиги могут дозаявить игрока не позднее чем за 48 часов до начала последнего матча регулярки. Времени полно — до 22 апреля.

Клубам нужны американцы с визой или граждане безвизовых стран

— Правда, что американские легионеры по-прежнему готовы на трансферы в российские клубы?

— Действительно, многие американские агенты, увидев отток иностранных игроков из России, предлагают своих подопечных. Общеизвестно, что далеко не все американцы интересуются политикой за пределами своей страны. Другое дело, что сейчас решить визовые вопросы практически нереально. Клубы задают вопрос так: нам нужны американцы с визой или граждане безвизовых стран. Поэтому сейчас осуществляется много переходов внутри российского рынка.

— Их станет еще больше перед плей-офф? То есть команды, лишившиеся шансов попасть в топ-8, будут отпускать своих лидеров?

— Пока сложно сформулировать тенденцию. Каждый день расклады меняются. Если можно так сказать, сейчас у всех производственная паника. Плюс важно понимать, что та же «Астана» и «Цмоки» играют в национальных чемпионатах Казахстана и Белоруссии соответственно. Если они не попадут в плей-офф, то постараются сохранить лидеров на национальный чемпионат.

— Ваш клиент Каспер Уэйр перешел из «Енисея» в ЦСКА. Еще две недели назад могли бы представить, что разыгрывающий получит шанс поиграть в топ-клубе?

— Он достойно играл за «Енисей», но его перехода в клуб калибра Евролиги я не ожидал. В целом никто не мог предсказать такое развитие событий. Очевидно, что в этом сезоне результат будут определять российские игроки. Так что будет очень интересно.

За победу в Лиге ВТБ будут бороться пять клубов

— Как относитесь к разговорам, что «НН» — фаворит турнира?

— Это логично. Легионеры у Зорана Лукича никогда не играют определяющую роль. В этом сезоне подавно. По сути, команде помогал только Роландс Фрейманис. И то как ролевой игрок. Так что их состав не поменялся, все лидеры в строю. А вопрос сыгранности в такой ситуации выходит на первый план.

Конечно, я бы не стал говорить, что «НН» — фаворит. Это слишком громко. У наших клубов — участников Евролиги остались серьезные составы, несмотря на отъезд большинства легионеров. Но то, что коллектив Лукича один из претендентов на титул, — однозначно.

— Что скажете про «Локомотив-Кубань»?

— Из Краснодара пока никто не уехал. Но тут ключевое слово «пока». За последние две недели я не раз столкнулся с ситуацией, когда баскетболисты меняют свое решение в течение нескольких часов. Вроде бы поговоришь с одним, успокоишь его. Он заверяет, что остается. Но после звонка домой человек передумывает. Если «Локо» сохранит состав, то они будут бороться за победу.