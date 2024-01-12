БК «Маккаби» опубликовал фото военного с шарфом клуба на фоне разрушенного здания в секторе Газа

«Маккаби» из Тель-Авива выложил в соцсетях анонс матча Евролиги с «Партизаном», который состоится 12 января в Белграде.

В посте изображена фотография солдата с шарфом клуба на фоне разрушенного здания в секторе Газа.

«Удачи в сегодняшней игре», — подписано фото в аккаунте клуба в соцсетях.

После начала конфликта из-за конфликта между Израилем и Палестиной «Маккаби» стал принимать домашние матчи Евролиги в Сербии.