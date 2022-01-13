«Итудис и Ясикявичюс достаточно похожи». Марюс Григонис — о лучшем друге и задержках зарплаты

Литовский защитник постепенно становится ключевым игроком ЦСКА.

Флагман российского баскетбола — ЦСКА — постепенно вышел из кризиса, в который он угодил в октябре-ноябре. В последних десяти матчах армейцы выиграли восемь. Это позволило коллективу Димитриса Итудиса закрепиться в зоне плей-офф Евролиги и возглавить таблицу в Единой лиге ВТБ. Во многом этот всплеск связан с возвращением в строй новичка клуба Марюса Григониса. Литовский защитник оправился от травмы спины и выдал целый ряд впечатляющих матчей: 19 очков против «Панатинаикоса» в Афинах, 5/5 спасительных трехочковых с «Енисеем» и 11 очков в игре с «Автодором».

Про травму спины никогда нельзя говорить, что она в прошлом

— Как отпраздновали Рождество и Новый год? Есть ли в вашей семье какие-то особые новогодние традиции?

— На самом деле, было не так много времени для празднования. На следующий день у нас была тренировка. А так мы посмотрели на фейерверки, мой папа прекрасный кулинар, он приготовил вкусный ужин из блюд национальной литовской кухни. Побыли все вместе. Это самое важное, что можно сделать в эти праздники.

— С кем больше всего сдружились из игроков ЦСКА за пять месяцев в команде?

— С Николой Милутиновым. Мы оба довольно долго были травмированы, поэтому во время восстановления провели много времени вместе. Отлично друг друга понимаем. У нас очень комфортное общение, можно сказать, что Нико мой лучший друг в команде.

— Димитрис Итудис самый требовательный тренер в вашей карьере? Или после работы с Шарунасом Ясикявичюсом уже ничего не страшно?

— Как по мне, они достаточно похожи. В первую очередь говорю об элементах, на которых Димитрис и Шарунас заостряют внимание на тренировках. Но Шарунас более агрессивный. А в целом мне комфортно с обоими.

— Как отнеслись к словам Ясикявичюса, который считает, что истерия вокруг коронавируса перешла все границы: «Десять лет назад, подцепив какой-нибудь вирус, мы просто выпивали пару чашек горячего чая и шли на работу»?

— Лучше не комментировать то, в чем ты не разбираешься.

— Травма спины, из-за которой вы пропустили больше месяца, уже позади? Не осталось никаких болей?

— Про травму спины никогда нельзя говорить, что она в прошлом, но сейчас я чувствую себя нормально. Ничего не мешает мне играть в баскетбол.

Никогда пристально не следил за своей статистикой

— Насколько тяжело перестроиться на то, что в обоих турнирах — Евролиге и Единой лиге ВТБ — приходится играть на максимуме? Все-таки три последних сезона вы провели в чемпионате Литвы, где не такая высокая конкуренция и можно было больше сосредоточиться на Евролиге.

— Вы правы, что чемпионат Литвы не такой сильный, как Лига ВТБ. Но в любом чемпионате бывают сложные игры и принципиальные соперники. С «Жальгирисом» мы всегда играли в национальном первенстве в полную силу. Нельзя обвинить нас в том, что мы относились к тем или иным командам спустя рукава. Выступали с такой же самоотдачей, как в Евролиге.

— Кто из соперников по Лиге ВТБ произвел на вас наибольшее впечатление?

— Я сыграл только пять матчей, пока мне сложно говорить, кто наш самый главный раздражитель. При этом понимаю, что впереди нас ждет много непростых матчей, длинных перелетов. Например, на игры с «Астаной» или «Енисеем». Плюс два наших соперника по Лиге ВТБ успешно выступают в Евролиге. Также идут в зоне плей-офф. Это говорит об их силе.

— В игре с «Енисеем» вы забили пять трехочковых из пяти. А помните свой личный рекорд по количеству «трешек» без промахов в одном матче?

— Честно, никогда пристально не следил за своей статистикой. Если не ошибаюсь, у меня была игра, где я забил семь из семи трехочковых.

— Вы дебютировали в Лиге ВТБ еще в сезоне-2012/13 под руководством Жоана Пласы. Тогда у команды были серьезные долги, игрокам и тренерам не платили зарплаты. Помните тот период?

— Конечно. Это был сложный момент. У клуба были огромные долги, мы не знали, сможем мы отправиться на очередной выезд или нет. У нас практически не было связи с руководством. Доходило до того, что мы приходили на тренировку, а двери зала были закрыты. Мы шли домой. Многие игроки тогда покинули «Жальгирис». Я остался, мы закончили сезон, болельщики нас поддерживали. Спасибо Пласе, что тогда довел нас до конца.

— Внимательно следите за НБА? Есть любимый игрок, команда?

— Не смотрю матчи целиком. Ограничиваюсь хайлайтами и нарезками лучших моментов. Моя любимая команда уже много лет — «Бостон». Среди игроков выделю Стефена Карри и Луку Дончича.

— Почему в вашем инстаграме пока нет еще ни одного фото в форме ЦСКА?

— Я выкладывал их в сторис, а посты делаю очень редко. Если мы хорошо выступим в Евролиге, то я обязательно выложу фото с партнерами по ЦСКА в своей аккаунт.