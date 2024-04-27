«Барселона» сравняла счет в серии с «Олимпиакосом»

В пятницу, 26 апреля, состоялись вторые матчи 1/4 финала Евролиги. Серии играются до двух побед.

«Монако» обыграл «Фенербахче» (93:88) и сравнял счет в серии (1-1), а «Барселона» победила «Олимпиакос» (77:69) и тоже сравняла счет в серии (1-1).

Евролига

1/4 финала

Вторые матчи

«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 93:88 (31:21, 23:29, 11:24, 28:14)

М: Мотеюнас (18), Лойд (15), Окобо (13).

Ф: Дорси (25), Уилбекин (23), Хэйс (10).

Счет в серии: 1-1.

«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 77:69 (27:14, 16:23, 17:20, 17:12)

Б: Паркер (24), Эрнангомес (11), Веселы (10).

О: Питерс (20), Уильямс-Госс (10), Маккиссик (10).

Счет в серии: 1-1.