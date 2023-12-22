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«Реал» переиграл «Партизан» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 21 декабря, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Маккаби» на своем паркете проиграл «Црвене Звезде» (92:98), «Валенсия» выиграла у «Виртуса» (79:71), «Реал» победил «Партизан» (91:75).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 92:98 (20:20, 22:31, 23:28, 27:19)

М: Болдуин (22), Браун (20), Нибо (18).

Ц: Теодосич (27 + 14 передач), Боломбой (20), Гедрайтис (16).

«Валенсия» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 79:71 (26:21, 11:26, 23:7, 19:17)

Вал: Джонс (17), Робертсон (12), Дэвис (12).

Вир: Шенгелия (15), Лундберг (13), Белинелли (11).

«Реал» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 91:75 (26:19, 22:17, 28:15, 15:24)

Р: Муса (23), Хезоня (14), Пуарье (14).

П: Кабокло (18), Вукчевич (12), Копривица (11).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
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