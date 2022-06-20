Паскуаль остается в «Зените». Не бросил клуб, оставшийся без Евролиги

Болельщики сине-бело-голубых могут выдохнуть.

Хавьер Паскуаль останется в «Зените» на следующий сезон, заявил «СЭ» агент тренера Вадим Михалевский. Контракт 49-летнего специалиста с петербургским клубом продолжает действовать до середины 2024 года, но этим летом были все предпосылки, что испанец покинет Санкт-Петербург. Из-за ситуации на Украине Евролига не допустила российские клубы до участия в турнире. Летом клуб, вероятно, покинут практически все топовые легионеры. То есть Паскуалю придется строить новую команду, и он не сможет биться против лучших тренеров континента.

Понятно, что в такой ситуации клубы с лицензией А Евролиги хотели переманить к себе тренера-победителя. Больше всего усердствовали боссы «Маккаби», которые неоднократно связывались с официальным представителем тренера. Но речи о каких-то договоренностях, как писали израильские СМИ, и близко не было. Паскуаль ждал встречи с руководством сине-бело-голубых, после которой стало окончательно понятно, что он продолжит свою карьеру в «Зените». Минимум до конца сезона-2022/23. Теперь у тренера есть четкое понимание, что делать в межсезонье. Отдельно стоит отметить и менеджмент клуба, сумевший замотивировать тренера сохранить свой пост в столь непростое время. Что же, теперь «Зенит» точно постарается отстоять чемпионство.

Большая победа

В завершившемся сезоне Паскуаль сумел прервать гегемонию ЦСКА в Единой лиге ВТБ, а в регулярном сезоне Евролиги, до событий 24 февраля, «Зенит» шел на четвертом месте. Всего этого тренер добился с составом, где не было ни одного чистого разыгрывающего. Прошлым летом «Зенит» не смог сохранить Кевина Пангоса, но нашел очень серьезную альтернативу в лице Шабазза Напьера. Но экс-баскетболист «Портленда» и «Орландо» получил тяжелую травму стопы в Суперкубке, так и не сыграв ни одного официального матча в российском клубе. Так Чави лишился не только главной звезды, но и мозгового центра, вокруг которого предполагалось строить игру команды.

В этой связи новую роль в атаке на себя примерили Джордан Лойд и Билли Бэрон, а на позиции первого номера действовали Дмитрий Кулагин (пропустил сезон-2020/21 из-за судебных разборок с «Локомотивом-Кубань») и Коннер Фрэнкэмп (дебютировавший в Евролиге). Переднюю линию здорово усилил универсал Джордан Мики, как всегда полезен был Матеуш Понитка, Сергей Карасев показал, что очень хочет перезапустить карьеру... Но этот состав вряд ли тянул даже на топ-10 Евролиги (впрочем, как и в предыдущем сезоне). Но если бы не позиция Евролиги по аннулированию результатов российских клубов, то «Зенит» второй год подряд играл бы в плей-офф. Это лишь подчеркивает мастерство тренера.

Хавьер Паскуаль. Фото Global Look Press

В начале марта из команды уехали капитан Понитка, ключевой центровой Артурас Гудайтис (пришлось выписывать бывшего запасного пятого номера «Астаны» Эрика Бакнера), Миндаугас Кузминскас (пятый по результативности в команде), Фрэнкэп и Напьер (окончательно восстановившийся к концу февраля). Паскуалю надо было второй раз за сезон заниматься перестройкой. Помимо Бакнера команду усилили ветераны российского баскетбола: Виталий Фридзон, Сергея Моня и Егор Вяльцев. В итоге все закончилось титулом Единой лиги, по пути к которому были обыграны другие российские участники Евролиги-2021/22: УНИКС (3-1 — в серии, после поражения в первом матче) и ЦСКА (4-3, уступая по ходу серии с 1-3).

Седьмой матч был выигран в Москве при переполненных трибунах «Мегаспорта». Паскуаль получил удаление в конце третьей четверти, а его команда выходила на заключительный отрезок при «-6», но вырвала победу: «Это были 42 недели тяжелой работы, — признался в чемпионской раздевалке Чави. — Еще раз скажу, что горжусь каждым из вас. Мы стали частью истории этого турнира. Я вам говорил после 0-2, что мы можем вернуться. В это было сложно поверить, но вы правильно восприняли мои слова. Я думаю, что этот сезон стал для меня сезоном жизни, и у вас, наверное, тоже. Вы отличные люди, отличные трудяги. Скажу от сердца: это было очень круто».

Покоритель «Олимпиакоса» и самый успешный тренер «Барсы»

Для Паскуаля это уже 17-й титул в карьере главного тренера. До «Зенита» он работал в «Панатинаикосе», который привел к двум подряд чемпионским дублям в Греции в 2017 и 2018 годах, а также был назван лучшим тренером греческой лиги в обоих сезонах. Его увольнение из команды было неожиданным — в декабре 2018 года зеленые лидировали в чемпионате и шли в зоне плей-офф Евролиги с показателем «шесть побед и семь поражений». Владельца клуба Димитриса Яннакопулоса взбесило крупное поражение от «Реала» (68:89), и Чави указали на дверь. На его место был взят член баскетбольного Зала славы американец Рик Питино, а многие коллеги публично выступили в поддержку Паскуаля.

В Грецию специалист переехал после восьми лет во главе «Барселоны», где ему удалось собрать множество трофеев: четыре победы в чемпионате Испании (2009, 2011, 2012, 2014), три Кубка Испании (2010, 2011, 2013), четыре Суперкубка Испании (2009-2011, 2015), и самое главное — привел каталонский клуб к пока последней победе в Евролиге-2009/10. В том же году он был признан лучшим тренером турнира.

Хавьер Паскуаль. Фото Global Look Press

Интересно, что после увольнения Чави в 2016 году каталонцы еще пять лет не могли взять национальный трофей, наконец добившись победы только в 2021 году под руководством Шарунаса Ясикявичуса. Среди болельщиков есть мнение, что «Барса» не сможет выиграть Евролигу, пока не вернет Паскуаля. Сейчас планы тренера связаны с Петербургом, но следующим летом кончается контракт Ясикявичуса. Продлят ли его, если литовец вновь не порадует результатом?