Российские клубы отстранили от Евролиги. Что будет дальше?

Результаты ЦСКА, УНИКСа, «Зенит» в текущем сезоне аннулированы, но до полного разрыва еще далеко.

В начале марта Евролига установила крайний срок, после которого российские клубы не смогут продолжить свое выступление, — 21 марта. В этот день президент турнира Жорди Бертомеу предложил клубам с долгосрочной лицензией определить, будут ли российские команды продолжать сезон (из наших клубов лицензию А имеет только армейцы). Итоги голосования оказались ожидаемыми: ЦСКА, УНИКС и «Зенит» завершили свое выступление в Евролиге, а «Локомотив-Кубань» вылетел из этого розыгрыша Еврокубка. Их результаты аннулированы.

Евролига не винит наши клубы, но отстраняет

Важно отметить, что все три российских клуба на момент отстранения шли в зоне плей-офф Евролиги, а «Локо» был в числе лидеров своей группы Еврокубка. При этом сначала нашим клубам разрешили продолжить борьбу за титулы. Даже было принято решение, что свои домашние матчи они будут проводить на нейтральной территории (президент Сербии Александр Вучич заявил, что приютит наши клубы в Белграде). Но после рекомендаций МОК позиция Евролиги, коммерческого турнира, мгновенно изменилась.

— Команды Евролиги глубочайшим образом связаны с обществом, которое они представляют. В ситуации, подобной той, что происходит сегодня, мы обязаны поддерживать людей и выражать их убеждения, — отметил генеральный директор турнира Жорди Бертомеу. — Спорт — это не политика, и политика не должна вмешиваться в него, но мы не можем оставаться безучастными. Хочу пояснить, что мы не виним российские клубы, их руководителей и сотрудников ни в одном из этих событий. Однако, к сожалению, серьезность ситуации не оставила нам иного выбора, кроме как приостановить все игры с участием российских команд, по крайней мере, на время, и надеяться, что эта ситуация закончится как можно скорее.

В итоге приостановка превратилась в аннулирование результатов.

— Честно, я был шокирован. Все три российских участника Евролиги были в зоне плей-офф и имели хорошие шансы побороться за место в «Финале четырех». Это вызывало интерес у публики. На большинстве матчей УНИКСа в Евролиге был аншлаг. Мы провели очень классную селекционную работу, наша игра стала сюрпризом для многих оппонентов. Хотя перед началом сезона мало кто верил в перспективы УНИКСа. Но что делать, это политическое решение, которое не имеет никакого отношения к спорту. Обсуждать это не вижу смысла, — отметил «СЭ» глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ), помощник президента УНИКСа по развитию молодежи Станислав Еремин.

Неопределенность

Важно понимать, что решение касается только остатка этого сезона. Дальнейшая судьба российских клубов в Евролиге и Еврокубке будет решена позднее. Не раньше, чем в конце мая.

— Евролига не обозначает свою позицию [относительно сезона-2022/23], — подчеркнул «Известиям» президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. — В кулуарах прошла информация, что Еврокубок — убыточный турнир и именно в него на следующий сезон могут быть приглашены наши клубы. Думаю, решение будет принято не раньше, чем в период проведения «Финала четырех» в Белграде (19-21 мая). Если говорить про текущий розыгрыш Евролиги и Еврокубка, то маловероятно, что наши клубы восстановят. Хотя приостановка их участия и аннулирование результатов противоречат всем регламентам, по которым до этого жил международный спорт. А сейчас все решения принимаются без правового статуса. Захотели — убрали. Захотят и вернут. Видимо, сейчас такой подход в современном мире.

Какие следуют выводы из этого решения? Евролига проявила себя «в духе времени» и, понятно, что не могла поступить иначе. С другой стороны, поступательное развитие турнира говорит о том, что Евролига не захочет отказываться от русскоговорящего рынка полностью, поэтому говорить об полном исключении и преждевременно, и недальновидно. Хочется верить, что до срока, когда должен быть сформирован состав участников на следующий сезон, все обстоятельства позволят руководству Евролиги вернуть российские команды и вспомнить, что спорт должен быть вне политики. Всегда.