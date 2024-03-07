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7 марта, 23:54

Бывший игрок ЦСКА Джеймс установил рекорд Евролиги по набранным очкам

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Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс стал самым результативным игроком в истории Евролиги.

Американский баскетболист набрал 20 очков в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (98:80). Таким образом на счету игрока стало 4464 очков. По этому показателю он обошел грека Вассилиса Спанулиса (4455).

С 2019 по 2021 год Джеймс выступал за ЦСКА. В составе армейцев американец провел 55 матчей. Вместе с красно-синими он стал победителем Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21.

Баскетбол
БК Монако
БК Црвена Звезда
Евролига
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