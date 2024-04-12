«Монако» выиграл у «Баварии» в Евролиге
В четверг, 11 апреля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Монако» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 89:85 (29:14, 23:16, 20:30, 17:25)
М: Диалло (20), Джеймс (17 + 12 передач), Окобо (14), Мотеюнас (12), Лойд (11).
Б: Эдвардс (26), Франсиско (17), Лучич (13), Бонга (11).
«Жальгирис» (Литва) — «Реал» (Испания) — 62:64 (9:16, 16:15, 17:13, 20:20)
Ж: Эванс (14), Мэнек (14), Гедрайтис (10).
Р: Муса (17), Хезоня (16), Тавареш (8).
«Эфес» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 100:55 (15:11, 30:20, 31:13, 24:11)
Э: Брайант (26), Уиллис (15), Отуру (13), Османи (12).
Ц: Недович (11), Гедрайтис (11), Митрович (11).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Милан» (Италия) — 92:86 (27:23, 25:29, 25:18, 15:16)
Мак: Болдуин (18 ), Нибо (14), Соркин (13), Браун (10).
Мил: Ло (13), Шилдс (12), Пойтресс (11), Напьер (11), Миротич (10).
«Панатинаикос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 84:75 (17:23, 21:14, 22:26, 24:12)
П: Нанн (28), Слукас (16), Григонис (11).
А: Кумадже (13), Браун (12), Самар (12).