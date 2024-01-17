Глава совета тренеров Евролиги рассказал, почему клуб из Дубая предпочтительнее команд из Германии и Франции

Руководитель совета тренеров Евролиги Горан Шашич в интервью «СЭ» отметил, что выступает за то, чтобы команда из ОАЭ как можно быстрее начала играть в главном турнире Старого Света.

— Клубы — акционеры Евролиги почти единогласно проголосовали за вхождение клуба из Дубая в состав участников турнира. Вероятно, команда из ОАЭ начнет свое выступление в Евролиге со следующего сезона. Что вы думаете об этом?

— Во-первых, никакого голосования по этому вопросу не было. Во-вторых, я не уверен, что это произойдет уже в следующем году. При этом если вы хотите услышать мое мнение, то я двумя руками за участие команды из Дубая в Евролиге. Потому что это расширение рынка действительно принесет пользу всем клубам. Объясню почему.

Я никогда не понимал, почему Евролига стремится расширить присутствие клубов из Франции, Германии и Великобритании. Я считаю, что следует сосредоточиться на оплотах баскетбола. «Црвена Звезда», «Партизан», «Валенсия» и «Виртус» точно больше заслужили лицензию А, чем клубы из трех перечисленных стран. Более того, вторая команда Литвы достойна быть акционером Евролиги, вторая российская команда достойна быть акционером Евролиги, третья команда из Греции достойна быть акционером Евролиги, третья команда из Турции достойна быть акционером Евролиги, вторая команда из Израиля заслуживает быть акционером гораздо больше, чем Франция, Германия или Великобритания.

— Интересно. Почему так?

— Знаете, сколько примерно за десять лет Евролига получила по телевизионному контракту с Германией? Ноль евро. Или мы вышли на французский рынок, но там ситуация еще хуже. Организации приходится самой доплачивать, чтобы турнир показывали по французскому ТВ. И речь идет о миллионах евро. С другой стороны, есть телевизионные контракты с Грецией, Израилем или Турцией, где доходы организации составляют около 10 миллионов евро. Поэтому я бы сосредоточился на странах, которые готовы платить большие деньги за контент, а не на Германии с нулевым доходом или Франции, за которую приходится еще и доплачивать.

Другая сторона приводит мне следующий аргумент: нельзя обращаться к таким спонсорам, как условный Sony или Vodafone, если у вас нет клубов из Франции, Германии или Великобритании. Что ж, сейчас у нас есть два клуба из Франции, есть два клуба из Германии, клуб из Лондона играет в Еврокубке. А где большие деньги? Я их пока не вижу.

Вот почему я призываю взять проект из Дубая. Я думаю, что это увеличит количество телевизионных контрактов, количество спонсоров, клубы станут получать серьезные призовые.