Женская сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале Олимпиады
10:32
Женская сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале Олимпиады со счетом 11:15.
Россиянки вели после двух периодов со счетом 7:6, но не смогли удержать преимущество.
В финале сборная США сыграет с победителем другого полуфинального матча Испания — Венгрия. Российская команда разыграет бронзовые медали с проигравшим во втором полуфинале.
Водное поло
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1/2 финала
Россия — США — 11:15
Читайте также
9
Зачет
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю