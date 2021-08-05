Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Водное поло
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Водное поло

Женская сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале Олимпиады

10:32
5 августа. Полуфинал Олимпиады в Токио, Россия — США. Фото Reuters
5 августа. Полуфинал Олимпиады в Токио, Россия — США. Фото Reuters
Теги:

Женская сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале Олимпиады со счетом 11:15.

Россиянки вели после двух периодов со счетом 7:6, но не смогли удержать преимущество.

В финале сборная США сыграет с победителем другого полуфинального матча Испания — Венгрия. Российская команда разыграет бронзовые медали с проигравшим во втором полуфинале.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/2 финала

Россия — США — 11:15

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Спартак» в аду. Такого не было, даже когда уходил Каррера
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты 1/2 финала, игра Россия — Бразилия
Олимпиада, 5 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Илья Шкуренев: «В глазах судьи читалась ненависть»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события