Женская сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале Олимпиады со счетом 11:15.

Россиянки вели после двух периодов со счетом 7:6, но не смогли удержать преимущество.

В финале сборная США сыграет с победителем другого полуфинального матча Испания — Венгрия. Российская команда разыграет бронзовые медали с проигравшим во втором полуфинале.

Водное поло

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/2 финала

Россия — США — 11:15