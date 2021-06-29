Евгений Шаронов: «Спарринги с американками приносят пользу и результаты»

Перед Олимпиадой российские ватерполистки проведут товарищеские матчи в США.

Женская сборная России по водному поло продолжает подготовку к Олимпийским играм в Токио. Накануне наши девушки отправились в США, где проведут несколько спаррингов с одной из сильнейших команд планеты.

— Проведение подобных тренировочных мероприятий, особенно с основными конкурентами, крайне важно накануне Олимпийских игр, — рассказал в интервью «СЭ» первый вице-президент, исполнительный директор Федерации водного поло России, олимпийский чемпион Евгений Шаронов. — Как показал опыт, спарринги с американками, которые мы практикуем не первый год, приносят пользу и результаты. Тем более данную поездку планировали уже давно, и было крайне важно, чтобы она состоялась.

— Были какие-то организационные трудности? Все-таки из-за пандемии не все границы открыты.

— Возникли сложности с получением виз для четырех игроков. Но благодаря помощи президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который обратился с соответствующим запросом в НОК США, документы оперативно удалось оформить через Афины.

Что касается пандемии, по своему опыту могу сказать, что, когда готовишься к крупным и ответственным стартам, в число которых входят и Олимпийские игры, внимания на происходящее вокруг вообще не обращаешь. Все мысли о тренировках и предстоящих играх.

— Помимо сборов в США, как еще будете готовиться к Токио?

— Заключительное тренировочное мероприятие проведем во Владивостоке. Сначала думали работать в Иркутске, но в итоге смогли договориться со Всероссийской федерацией плавания, нашли время для тренировок в олимпийском бассейне и перенесли его на Дальний Восток.

Недавно встречался с руководством региона, обговаривал все нюансы. Понимание найдено, для ватерполисток создадут наилучшие условия. А 20 июля команда вылетит в Токио чартерным рейсом, который будет организован ОКР.

— Когда планируете объявить окончательный состав на Игры?

— Расширенный список уже есть, но вот выбрать из него только 13 спортсменок пока не можем. Подготовка еще продолжается.