Российские ватерполистки сыграют с Австралией в четвертьфинале Олимпиады
16:30
Женская сборная России сыграет с австралийскими ватерполистками в четвертьфинале Олимпиады в Токио.
В четвертьфиналах также состоятся матчи сборных Испании и Китая, Нидерландов и Венгрии и Канады и США. Все игры пройдут 3 августа.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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