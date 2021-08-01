Российские ватерполистки сыграют с Австралией в четвертьфинале Олимпиады

Женская сборная России сыграет с австралийскими ватерполистками в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

В четвертьфиналах также состоятся матчи сборных Испании и Китая, Нидерландов и Венгрии и Канады и США. Все игры пройдут 3 августа.