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Российские ватерполистки сыграют с Австралией в четвертьфинале Олимпиады

16:30
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Женская сборная России сыграет с австралийскими ватерполистками в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

В четвертьфиналах также состоятся матчи сборных Испании и Китая, Нидерландов и Венгрии и Канады и США. Все игры пройдут 3 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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