Прокофьева — о поражении российских ватерполисток от США: «Обидно до слез»
11:22
Российская ватерполистка Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение сборной России от США в полуфинале Олимпиады.
«Обидно до слез, но плакать нет времени. Впереди матч за бронзу. Судейство? Видимо, нас так боятся, что используют все средства», — цитирует Проковьева ОКР.
Команда поборется за бронзовые медали.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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