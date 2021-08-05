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Прокофьева — о поражении российских ватерполисток от США: «Обидно до слез»

11:22
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Российская ватерполистка Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение сборной России от США в полуфинале Олимпиады.

«Обидно до слез, но плакать нет времени. Впереди матч за бронзу. Судейство? Видимо, нас так боятся, что используют все средства», — цитирует Проковьева ОКР.

Команда поборется за бронзовые медали.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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