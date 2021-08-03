«Великий день!» Австралийки очень хотели в четвертьфинале именно Россию, но наши заставили их плакать

Большая победа!

Олимпиада-2020. Водное поло. Женщины. Четвертьфинал

Россия — Австралия — 9:8 (4:2, 2:2, 2:2, 1:2)

Наши тренеры были уверены: Австралия слила Испании матч в группе, чтобы попасть в четвертьфинале на Россию. Правда ли это — мы уже не узнаем. Они ведь не признаются. Но нашу сборную это сильно разозлило.

— Если они думают, что они пройдут нас легко, мы постараемся их в этом разубедить, — говорил накануне тренер сборной Андрей Белофастов. — Это будет главная победа для нас.

Австралийская трагедия

Для Австралии водное поло не просто одна из олимпийских дисциплин. Это один из любимых видов спорта для Зеленого континента. Есть даже байка, что в олимпийской программе женский турнир оказался именно благодаря ему. Если мужской представлен на Играх с бородатого 1900 года, то вот женский появился лишь 100 лет спустя. Вроде бы как раз австралийцы перед домашней Олимпиадой чуть ли не на коленях умоляли возглавлявшего на тот момент МОК Хуана-Антонио Самаранча сделать это. В итоге в Сиднее-2000 на первом женском турнире австралийки победили.

Очень бодро они начали и в Токио-2020. Австралийские газеты писали об огромных перспективах команды.

Капитан Роуи Вебстер сказала в интервью The Australian, что не видит причин, по которым ее команда может остаться без медалей на этой Олимпиаде.

Вот только начало матча с Россией стало для них холодным душем. Россия сразу же захватила инициативу и повела в два мяча. Наши девушки играли очень собранно в защите, по-настоящему спасала голкипер Анна Карнаух, а нападение терзало австралиек быстрыми атаками.

В итоге мы постоянно вели в два-три мяча. Даже особой нервотрепки, присущей женскому спорту, не было. В какой-то момент разница выросла до плюс четырех. А вплотную австралийки приблизились только за 16 секунд до конца. Оставшиеся четверть минуты россиянки просто держали мяч и довели дело до уверенной (не столько по счету, сколько по игре) победы.

Идя через микст-зону, австралийки ревели навзрыд. Они просто не могли поверить, что могут вот так вот остаться без полуфинала.

— Мы начали Олимпиаду тяжело, но матч с Японией навел на мысль, что команда начинает дышать и лучше двигаться, — признался тренер сборной Андрей Белофастов. — Тем не менее обыграть Австралию, которая ТАК плывет, — это невероятно мощно. Вы видели, какие у них физически мощные девушки? Они могли бы и в гандбол, и в баскетбол играть. Но, к нашему счастью, Гайдуков очень грамотно подготовил всех тактически. Плюс игра вратаря Анны Карнаух была просто фантастической. Великий игрок. Она многие тащит команды. И во всех медалях сборной на крупных турнирах ее заслуга — огромная.

— На Австралию, после ее выходки в игре с Испанией, настрой был особенный?

— На чемпионате мира-2019 в Корее мы звенели. Команда была готова фантастически. Девчонки летали по бассейну, и все видели нас в финале с США. И вдруг 7:9 в четвертьфинале от Австралии. Горечь того обиднейшего поражения не забыта. Мы вспоминали о нем и сегодня, и вчера, и позавчера.

Сегодня фаворитами были они. Плюс сначала нас придавили судьи. Но самоотдача игроков была запредельной. Мы сделали великое дело.

Полуфинал с США: есть ли у нас шансы?

— Злы были на австралиек? — вопрос капитану сборной Екатерине Прокофьевой.

— Да мне все равно. Какая разница, кто будет соперником, если речь о мечте всей жизни?

— Просто может быть обидно, когда тебя считают слабее и специально выбирают в соперники.

— Откровенно говоря, если отталкиваться от нашей игры на групповом этапе, то все логично. Любой мог подумать, что мы не особо готовы. Но... извините-подвиньтесь. Вы знаете, из какой мы страны. Из той самой, где женщины коней на скаку останавливают.

— Вы упомянули мечту. А какая она?

— Самая высокая. Вы же прекрасно понимаете.

— Понимаю, но просто я к тому, что полуфинал — с США.

— Да-да, знаю. И помню, насколько плохо мы сыграли с ними на групповом этапе. Но в четверг будем биться до конца. Как бы там ни было.

— Обидно, что сетка сложилась так? Ладно бы в финале на них попасть...

— А что поделать? Такова судьба. От нее не убежишь.

Тренер Белофастов тоже порассуждал про предстоящий суперполуфинал:

— Мы должны выходить раскрепощенными. Американки — безусловные фаворитки. Сильнейшая команда здесь. Нам нужно отдохнуть психологически и готовиться к финалу. Их у нас будет два — и второй, что греха таить, важнее первого. Если получится зацепить американок — это будет фантастика. Но шансы будут. Играть с ними можно. И мы не рассматриваем матч с США как подготовку перед игрой за бронзу.

— Выходить против США в женском водном поло — это как всему миру против россиянок в синхронном плавании?

— У них фантастическое поколение. Но мы с Александром Гайдуковым дважды были близки к победе над ними. Оба раза уступили по мячу. В Китае в суперфинале Мировой лиги было особенно обидно — пропустили за две секунды до конца. Так что — кто знает...