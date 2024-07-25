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Водное поло (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершатся 11 августа.
Групповой этап соревнований по водному поло среди мужчин пройдет с 28 июля по 5 августа. В группе А сыграют Италия, США, Хорватия, Черногория, Румыния и Греция. В группе В — Австралия, Испания, Сербия, Япония, Франция и Венгрия.
Расписание водного поло (мужчины) на Олимпийских играх в Париже
28 июля, воскресенье
Группа B
11:30. Австралия — Испания
13:05. Сербия — Япония
20:30. Франция — Венгрия
Группа A
16:00. Италия — США
17:35. Хорватия — Черногория
22:05. Румыния — Греция
30 июля, вторник
Группа B
11:30. Австралия — Сербия
16:00. Япония — Франция
22:05. Испания — Венгрия
Группа A
13:05. Хорватия — Италия
17:35. США — Румыния
20:30. Черногория — Греция
1 августа, четверг
Группа A
11:30. Греция — США
17:35. Италия — Черногория
20:30. Румыния — Хорватия
Группа B
13:05. Сербия — Испания
16:00. Франция — Австралия
22:05. Венгрия — Япония
3 августа, суббота
Группа B
11:30. Испания — Япония
16:00. Австралия — Венгрия
20:30. Сербия — Франция
Группа A
13:05. Хорватия — Греция
17:35. Черногория — США
22:05. Италия — Румыния
5 августа, понедельник
Группа B
13:00. Венгрия — Сербия
14:35. Австралия — Япония
21:05. Франция — Испания
Группа A
16:10. Греция — Италия
19:30. Хорватия — США
22:40. Румыния — Черногория
Матчи четвертьфинала запланированы на 7 августа, полуфинала — на 9 августа. Игра за 3-е место и финал состоятся 11 августа.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.