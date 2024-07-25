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Париж-2024

Сегодня, 15:00

Водное поло (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание соревнований по водному поло на Олимпиаде
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олимпиада.
Фото Global Look Press

Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершатся 11 августа.

Групповой этап соревнований по водному поло среди мужчин пройдет с 28 июля по 5 августа. В группе А сыграют Италия, США, Хорватия, Черногория, Румыния и Греция. В группе В — Австралия, Испания, Сербия, Япония, Франция и Венгрия.

Расписание водного поло (мужчины) на Олимпийских играх в Париже

28 июля, воскресенье

Группа B

11:30. Австралия — Испания

13:05. Сербия — Япония

20:30. Франция — Венгрия

Группа A

16:00. Италия — США

17:35. Хорватия — Черногория

22:05. Румыния — Греция

30 июля, вторник

Группа B

11:30. Австралия — Сербия

16:00. Япония — Франция

22:05. Испания — Венгрия

Группа A

13:05. Хорватия — Италия

17:35. США — Румыния

20:30. Черногория — Греция

1 августа, четверг

Группа A

11:30. Греция — США

17:35. Италия — Черногория

20:30. Румыния — Хорватия

Группа B

13:05. Сербия — Испания

16:00. Франция — Австралия

22:05. Венгрия — Япония

3 августа, суббота

Группа B

11:30. Испания — Япония

16:00. Австралия — Венгрия

20:30. Сербия — Франция

Группа A

13:05. Хорватия — Греция

17:35. Черногория — США

22:05. Италия — Румыния

5 августа, понедельник

Группа B

13:00. Венгрия — Сербия

14:35. Австралия — Япония

21:05. Франция — Испания

Группа A

16:10. Греция — Италия

19:30. Хорватия — США

22:40. Румыния — Черногория

Матчи четвертьфинала запланированы на 7 августа, полуфинала — на 9 августа. Игра за 3-е место и финал состоятся 11 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Золотая медаль Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Программа Олимпиады-2024: какие виды спорта и сколько медалей будет разыграно

Олимпиада
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