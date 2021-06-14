Водное поло
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Новости   //    Водное поло

Российские ватерполистки проиграли Канаде в матче суперфинала Мировой лиги

20:40
Теги:

Женская сборная России по водному поло проиграла команде Канады в матче суперфинала Мировой лиги в Афинах.

Встреча группы A, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 12:10 (5:1, 2:3, 2:4, 3:2) в пользу канадок.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Венгрии, а канадки встретятся с японками. Обе игры пройдут 15 июня. По итогам предварительного этапа все команды выйдут в четвертьфинал. В группе В выступают сборные Греции, Испании, Казахстана и США.

Плей-офф стартует 17 июня, финал и матч за третье место состоятся 19 июня.

Читайте также

Испания — Швеция, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Россия — Финляндия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Евро-2020 — жалкая пародия на ЧМ-2018. Атмосфера вообще не огонь
Чех Шик забил лучший гол Евро-2020: забросил мяч за шиворот вратарю с центра поля!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд