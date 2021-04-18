Российский ватерпольный клуб «Кинеф-Сургутнефтегаз» выиграл Кубок Европейской лиги плавания
17:52
Российский ватерпольный клуб «Кинеф-Сургутнефтегаз» стал победителем женского Кубка Европейской лиги плавания (LEN).
В «Финала четырех» российская команда победила испанский клуб «Матаро» со счетом 10:8.
В матче за третье место испанский «Сабаделл» победил итальянскую «Рому».
Кубок LEN является вторым по силе международным турниром в Европе после Евролиги, которую «Кинеф-Сургутнефтегаз» выигрывал в 2017 и 2018 годах.
Ленинградский клуб впервые стал обладателем Кубка LEN.
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю