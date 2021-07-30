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Олимпиада-2020, водное поло, США — Россия: где смотреть прямую трансляцию

08:00
В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде в Токио женская сборная России по водному поло сыграет с командой США. Фото Reuters
В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде в Токио женская сборная России по водному поло сыграет с командой США. Фото Reuters
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В пятницу, 30 июля, на Олимпиаде в Токио женская сборная России по водному поло сыграет с командой США. Начало — в 09.30 мск.

В первом матче олимпийского турнира россиянки обыграли сборную Китая со счетом 18:17, а затем сыграли вничью с Венгрией. Также в группе B выступают команды Венгрии, Китая и Японии.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Венгрия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Водное поло на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, групповой турнир и плей-офф Олимпийских игр в Токио 2021

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