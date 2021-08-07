Зарубиться насмерть с Америкой, а после этого проиграть матч за бронзу. Драма российского водного поло

Очередное четвертое место нашей команды в Токио-2020.

Олимпиада-2020

Женщины. Матч за третье место.

Россия — Венгрия — 9:11 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4)

Венгрия обожает водное поло. Одна из тех немногих стран мира, где на этом виде спорта могут заполняться 10-тысячные трибуны. Довелось видеть это вживую на чемпионате мира-2017. Впечатляет — не то слово.

А еще у Венгрии огромный зуб на Россию. Для страны одна из главных побед в спортивной истории — ватерпольный матч с СССР на Олимпийских играх-1956. Рубка была настолько страшная, что судьям пришлось остановить игру. Она вошла в историю как «Кровь в бассейне». Потому что вода действительно была красной. Мельбурнскую Олимпиаду венгры выиграли. И безумно гордятся той золотой медалью.

Новая деревянная медаль

Особые отношения сейчас и у женских сборных. Особенно — после Рио-2016. Там две сборные так же сошлись в матче за бронзу. За пять минут до конца россиянки проигрывали 9:11. Но потом приблизились, а Анастасия Симанович сравняла одновременно с финальной сиреной. И по пенальти наши вырвали себе место на подиуме.

Для Венгрии это стало трагедией. Третью Олимпиаду подряд они рубились за бронзу, и третий же — проиграли. Причем от России, с этим броском с сиреной и пенальти, обиднее всего.

Четвертая попытка оказалась успешнее. При том что матч получился не менее драматичным, чем в Рио. Россиянки горели к середине игры минус три. Героически отыгрались. И даже вышли вперед. Но в четвертом периоде инициативой снова завладели соперницы.

Развязка получилась драматичной. Когда, проигрывая один мяч, наша сборная не забила, а венгерки пошли в атаку и Екатерина Иванова в защите получила удаление, казалось, — это все. Получить минус два за минуту до конца — приговор в водном поло.

Но девчонки выстояли! И пошли на финальный штурм. Подключилась даже Анна Карнаух — голкипер. Увы, но бросок опытнейшей Надежды Глызиной цели не достиг. Вратарь венгерок спасла свою команду, а потом еще и забросила нам от своих ворот в пустые. 9:11.

У России снова четвертое место. Которое уже на этой Олимпиаде?

Покидали бассейн в слезах

Это действительно обиднейшее поражение. Особенно на фоне того, что России удалось по полной программе зарубиться с США в полуфинале. Другое дело, что Венгрия — вообще единственная сборная, которой за последние 13 лет удалось обыграть Америку. Причем случилось это здесь, в Токио. На ничего не значащем групповом этапе, но тем не менее.

Наши покидали бассейн в слезах. Заплаканная пришла и Прокофьева. Она с трудом подбирала слова и было видно, как ей сейчас не хочется ничего говорить. Но Екатерина нашла в себе мужество выйти к журналистам. Настоящий капитан.

— После такого поражения очень тяжело что-то говорить. Четвертое место — не тот результат, который может устроить. Я очень плохо себя чувствую.

Тем не менее я горжусь своей командой. Мы проделали очень серьезную работу. Но не вышло. Венгерки оказались удачливее. В Рио было наоборот. Сегодня они свои моменты использовали, мы — нет. Все просто. Хотя я билась до конца. Отдала все, что у меня было. Уверена, каждая в команде скажет то же.

Париж-2024? Не уверена, что я останусь до следующей Олимпиады...