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Умер трехкратный призер Олимпийских игр по водному поло Виктор Агеев

Иван Шитик
Корреспондент
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30 января ушел из жизни Заслуженный мастер спорта СССР по водному поло Виктор Агеев, сообщает сайт Федерация водного поло России.

«Федерация водного поло России с прискорбием сообщает, что в возрасте 86 лет ушел из жизни Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный работник физической культуры и спорта, трехкратный призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата Европы, многократный победитель Чемпионатов СССР, трекратный победитель Спартакиад народов СССР, легенда советского водного поло, Виктор Иванович Агеев», — говорится в заявлении федерации.

Агеев — один из пяти советских ватерполистов, которым удавалось завоевать три олимпийские медали, трехкратными призерами также становились Алексей Баркалов, Леонид Осипов, Евгений Шаронов и Владимир Семенов.

После распада СССР три медали Игр из россиян завоевывали Дмитрий Горшков и Николай Козлов.

Источник: https://waterpolo.ru/news.php?news_id=1dc14aee386138f31200032e
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