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Сегодня, 16:48

Минспорт Татарстана не получит компенсацию за перенос ЧМ-2025 по водным видам спорта

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможной компенсации за перенос чемпионата мира-2025 по водным видам спорта из Казани в Сингапур.

«Компенсаций нет. Контрактных обязательств и издержек по этому поводу не было. Инфраструктура, которая у нас существует, работает. Мы провели в прошлом году «Игры Дружбы» во Дворце водных видов спорта. Понятно, что есть какие-то косметические работы. Ничего глобального, просто содержание объекта. Никаких издержек нет, как и разговоров об этом», — сказал Леонов «СЭ».

В рамках чемпионата мира по водным видам спорта проводятся соревнования в шести дисциплинах: плавание в бассейне, плавание на открытой воде, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло и хай-дайвинг.

Казань могла бы принять чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз. Турнир уже проходил в столице Татарстана — в 2015 году. В 2021 году город принимал чемпионат Европы по плаванию.

Владимир Леонов
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