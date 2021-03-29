«Не могу сказать, что не люблю Россию. Но хочется медалей». Лидер ватерпольной сборной уходит в Хорватию

24-летний Константин Харьков решил поменять спортивное гражданство.

Мужская сборная России по водному поло на стыке 1990-х и нулевых была одной из сильнейших в мире. Медали чемпионатов мира были нормой, в Сиднее-2000 команда дошла до финала, в Афинах-2004 — завоевала бронзовые медали. Вот только с тех пор — провал. Даже квалифицироваться на Олимпийские игры не удавалось ни разу. И вот в феврале этого года едва не случилось чудо. Россия очень бодро выступала на квалификационном турнире к Токио-2021 в Роттердаме. В решающем матче с Хорватией случилась страшная заруба. Дело дошло до пенальти. Увы, проиграли. Тем не менее этот турнир подарил надежду, что мужское водное поло оживает.

Тем удивительнее была новость: лидер нашей сборной Константин Харьков (который стал лучшим бомбардиром квалификационного турнира, а Хорватии в ключевом матче забросил сразу три мяча) оформляет документы на переход... в хорватскую сборную. По правилам Международной федерации, карантин минимальный — год с последнего матча за предыдущую национальную команду. Таким образом, уже в феврале 2022-го Харьков сможет сыграть за хорватов. И не исключено, что на чемпионате мира-2022 в японской Фукуоке ему придется выйти против российской сборной.

Для продвижения в карьере мне нужно поменять спортивное гражданство

— Константин, как же так получилось? — вопрос Харькову.

— Я обсуждал этот переход достаточно давно и долго. Поражение в Роттердаме стало просто отправной точкой. Мы снова не попали на Олимпийские игры. Четвертый раз подряд. Так что принял решение поменять спортивное гражданство — хочется бороться за медали во всех соревнованиях, включая Олимпиаду. Хорватия — одна из топовых сборных. Постоянно входит в топ-4 на всех больших турнирах.

— А если бы на олимпийском отборе удалось обыграть Хорватию? Все решила только серия пенальти.

— А сейчас нет смысла об этом думать. Не знаю. Мы же не обыграли.

— Одно дело менять клуб и совсем другое — сборную. Про патриотизм что думаете?

— Ух. Патриотизм — это важно и понятно. Я был рожден в России и достаточно долго прожил в ней. Но нужно учитывать и спортивные интересы. У меня есть спортивная мечта. Я не могу сказать, что не люблю Россию. Просто так складывается, что для продвижения в карьере мне нужно поменять спортивное гражданство.

— С Россией добиться успехов было нереально?

— Не знаю. В последнее время у нас не получалось. Входили в восьмерку, в десятку, но не больше. Не знаю причин, не могу сказать почему, но вот так сложилось.

Понимаю, что у каждого свое мнение на этот счет

— В нашей сборной вам что сказали?

— Вроде более или менее все понимают, что это просто хороший шанс побороться за медали. Спорт есть спорт. Хотя общего настроя я не знаю. Кто-то спрашивал что-то, но прямо подробно мы со всеми не говорили.

— А в Хорватии?

— Пока непонятно. Я же еще не начал играть.

— На хорватском спортивном сайте самым заплюсованным комментарием про новость о вашем переходе был такой: «Я против. Рад, что он играет за хорватский клуб, и в нем он вполне может быть лучшим игроком. Желаю ему удачи. Но он русский парень и должен играть за свою страну».

— У каждого свое мнение. Никак не могу это прокомментировать.

— Сколько играете в Хорватии?

— Третий год. А с предложением вышли еще до карантина. То есть больше года назад. Потом вели переговоры. И только после квалификации принял окончательное решение.

— Гражданство хорватское у вас уже есть?

— Пока нет, в процессе получения. Если все будет хорошо, то на чемпионате мира-2022 смогу сыграть за Хорватию.

— Где планируете оставаться после завершения карьеры?

— Так далеко я еще не думал.