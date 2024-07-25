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Водное поло (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по водному поло среди женщин в рамках Олимпиады-2024 пройдут с 27 июля по 10 августа. Групповой этап состоится с 27 июля по 5 августа. Матчи четвертьфинала запланированы на 6 августа, полуфинала — 8 августа. Игра за 3-е место и финал состоятся 10 августа. В группе А сыграют Нидерланды, Венгрия, Австралия, Канада и Китай. В группе В — Греция, США, Испания, Италия и Франция.
Расписание водного поло (женщины) на Олимпийских играх в Париже
27 июля, суббота
Группа A
15:00. Нидерланды — Венгрия
21:05. Австралия — Китай
Группа B
16:35. Греция — США
19:30. Испания — Франция
29 июля, понедельник
Группа B
15:00. Франция — Италия
16:35. США — Испания
Группа A
19:30. Китай — Нидерланды
21:05. Венгрия — Канада
31 июля, среда
Группа A
15:00. Нидерланды — Австралия
16:35. Канада — Китай
Группа B
19:30. Италия — США
21:05. Испания — Греция
2 августа, пятница
Группа A
15:00. Австралия — Канада
21:05. Китай — Венгрия
Группа B
16:35. Греция — Италия
19:30. США — Франция
4 августа, воскресенье
Группа A
15:00. Венгрия — Австралия
19:30. Канада — Нидерланды
Группа B
16:35. Италия — Испания
21:05. Франция — Греция
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.