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Сегодня, 16:00

Водное поло (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание соревнований по водному поло среди женщин на Олимпиаде
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Соревнования по водному поло среди женщин в рамках Олимпиады-2024 пройдут с 27 июля по 10 августа. Групповой этап состоится с 27 июля по 5 августа. Матчи четвертьфинала запланированы на 6 августа, полуфинала — 8 августа. Игра за 3-е место и финал состоятся 10 августа. В группе А сыграют Нидерланды, Венгрия, Австралия, Канада и Китай. В группе В — Греция, США, Испания, Италия и Франция.

Расписание водного поло (женщины) на Олимпийских играх в Париже

27 июля, суббота

Группа A

15:00. Нидерланды — Венгрия

21:05. Австралия — Китай

Группа B

16:35. Греция — США

19:30. Испания — Франция

29 июля, понедельник

Группа B

15:00. Франция — Италия

16:35. США — Испания

Группа A

19:30. Китай — Нидерланды

21:05. Венгрия — Канада

31 июля, среда

Группа A

15:00. Нидерланды — Австралия

16:35. Канада — Китай

Группа B

19:30. Италия — США

21:05. Испания — Греция

2 августа, пятница

Группа A

15:00. Австралия — Канада

21:05. Китай — Венгрия

Группа B

16:35. Греция — Италия

19:30. США — Франция

4 августа, воскресенье

Группа A

15:00. Венгрия — Австралия

19:30. Канада — Нидерланды

Группа B

16:35. Италия — Испания

21:05. Франция — Греция

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Золотая медаль Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Программа Олимпиады-2024: какие виды спорта и сколько медалей будет разыграно

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Водное поло (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

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